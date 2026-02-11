3.72 BYN
В Беларуси хотят разрешить свободное использование музыкальных произведений на телевидении
Страны ШОС укрепляют сотрудничество в области безопасности. В скором времени будет создан Антинаркотический центр Шанхайской организации сотрудничества. Это предусматривает международный документ, который ратифицировали белорусские депутаты.
11 февраля в Палате представителей проходит заседание сессии.
Вячеслав Данилович, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"В соответствии с поручениями главы государства об уменьшении административной нагрузки на субъекты хозяйствования и граждан предлагается оптимизировать сроки получения охранных свидетельств на объекты собственности. Это позволит быстрее вводить их в гражданский оборот и, соответственно, ту продукцию, которая будет изготавливаться с использованием данных объектов. Также отмечу тот момент, что предлагается дать возможность свободного использования музыкальных произведений при создании телепередач, входящих в пакет общедоступных обязательных телепрограмм, при условии обязательной выплаты справедливого вознаграждения их авторам либо правообладателям. Это связано со спецификой телевизионного производства: когда нужно оперативно получить согласие от правообладателей или авторов музыкальных произведений, далеко не всегда это возможно".
