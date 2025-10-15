3.71 BYN
В Беларуси продолжат цифровизацию нотариальной деятельности
В Беларуси продолжат цифровизацию нотариальной деятельности. Законопроект принят 15 октября Палатой представителей в первом чтении. Документ подготовлен в соответствие с поручением главы государства.
Главная задача - сохранить в системе лучшие наработки и приумножить их. Нотариальные услуги для населения должны быть доступными. Многое уйдет в цифру, например, оформление электронных доверенностей и согласий.
Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
"Тем самым мы готовим почву для того, чтобы граждане, субъекты хозяйственные могли, не выходя из дома, сформировать пакет электронных документов, которые ничем, по своей сути, не будут отличаться по достоверности от бумажных, и из дома, например, в последующем обращаться за совершением административных процедур. Кроме того, будет возможен в будущем такой формат работы, когда удостоверенное согласие или доверенность после совершения нотариусом соответствующих действий направляется сразу в тот орган, организацию, в которой этот документ нужен".
Всего в повестке было 10 вопросов. В первом чтении принят Водный кодекс и законопроект о недрах. Ратифицирован ряд международных документов.