В Беларуси продолжат цифровизацию нотариальной деятельности

"Тем самым мы готовим почву для того, чтобы граждане, субъекты хозяйственные могли, не выходя из дома, сформировать пакет электронных документов, которые ничем, по своей сути, не будут отличаться по достоверности от бумажных, и из дома, например, в последующем обращаться за совершением административных процедур. Кроме того, будет возможен в будущем такой формат работы, когда удостоверенное согласие или доверенность после совершения нотариусом соответствующих действий направляется сразу в тот орган, организацию, в которой этот документ нужен".