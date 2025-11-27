В Бишкеке проходит саммит ОДКБ: на повестке - ответ на милитаризацию Запада

Бишкек - место больших политических событий. 27 ноября лидеры стран ОДКБ подведут итоги деятельности организации в 2025 году, а также рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. В официальных мероприятиях принимает участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства прибыл к месту проведения саммита в резиденции "Ынтымак Ордо". Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси рассказал подробнее о повестке дня.

"Запад наращивает свой военный потенциал, поднимает планку военных расходов, милитаризируется, увеличивает численность вооруженных сил. Организация Договора коллективной безопасности, в том числе и страны южного фланга, не увеличивают численность своих вооруженных сил и военного потенциала. Мы делаем упор на качество и оснащение новыми, наиболее современными средствами вооружения и размещение их на своей территории, в частности, размещение оперативно-тактического комплекса "Орешник". Это защита всей организации, только с запада. В противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах".