В Евразийском экономическом форуме в Астане принимают участие 3 тыс. делегатов из 44 стран
В Астане уже начал работу Евразийский экономический форум. Что уже сделано на сегодняшний момент и какие совместные проекты обсуждает бизнес и госорганы?
На данный момент здесь уже завершили работу первые тематические секции, которые открылись в 9:00 по местному времени (в Астане плюс 2 часа к минскому времени).
В целом форум большой, потому что собрал 3 тыс. участников из 44 стран мира. Нужно сказать, что интерес к Евразийскому экономическому союзу огромный, в первую очередь потому, что в объединении умеют договариваться и находить ниши для сотрудничества.
По итогам первых сессий форума уже подписываются совместные соглашения. Параллельно открываются следующие тематические площадки. Одна из главных тем - трудовая миграция в ЕАЭС и развитие цифровых сервисов, которые меняют баланс сил между бизнесом, соискателями и государством.
Также обсуждают прогнозы на долгосрочную перспективу. В декларациях развития Евразийской интеграции до 2030 и 2045 годов этому направлению уделяется особое внимание. У каждой страны есть свои национальные сервисы по трудовой миграции, но все же важно, чтобы они соприкасались и взаимодействовали в "пятерке", потому что государства-участники создают единый рынок труда.
Параллельно проходит еще одна сессия, посвященная цифровой трансформации промышленности. Она меняет полностью производственный процесс. Беларусь также идет этим путем.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Цифровизация сегодня проникает во все процессы на предприятиях. Для нас прежде всего важно объединить оборудование в единый производственный цикл. Это позволит повысить качество, увеличить скорость работы и минимизировать затраты на материалы и трудовые ресурсы. Фактически за счет автоматизации мы ускоряем производство и повышаем его конкурентоспособность".
Работа тематических сессий на Евразийском экономическом форуме продолжается: эксперты обсуждают вопросы транспорта и логистики. Параллельно в кулуарах проходят двусторонние встречи. Для делегатов это отличная возможность пообщаться с коллегами из стран "пятерки", обсудить насущные вопросы и наметить совместные проекты.