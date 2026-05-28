В Евразийском экономическом форуме в Астане принимают участие 3 тыс. делегатов из 44 стран

В Астане уже начал работу Евразийский экономический форум. Что уже сделано на сегодняшний момент и какие совместные проекты обсуждает бизнес и госорганы?

На данный момент здесь уже завершили работу первые тематические секции, которые открылись в 9:00 по местному времени (в Астане плюс 2 часа к минскому времени).

В целом форум большой, потому что собрал 3 тыс. участников из 44 стран мира. Нужно сказать, что интерес к Евразийскому экономическому союзу огромный, в первую очередь потому, что в объединении умеют договариваться и находить ниши для сотрудничества.

По итогам первых сессий форума уже подписываются совместные соглашения. Параллельно открываются следующие тематические площадки. Одна из главных тем - трудовая миграция в ЕАЭС и развитие цифровых сервисов, которые меняют баланс сил между бизнесом, соискателями и государством.

Также обсуждают прогнозы на долгосрочную перспективу. В декларациях развития Евразийской интеграции до 2030 и 2045 годов этому направлению уделяется особое внимание. У каждой страны есть свои национальные сервисы по трудовой миграции, но все же важно, чтобы они соприкасались и взаимодействовали в "пятерке", потому что государства-участники создают единый рынок труда.

Параллельно проходит еще одна сессия, посвященная цифровой трансформации промышленности. Она меняет полностью производственный процесс. Беларусь также идет этим путем.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Цифровизация сегодня проникает во все процессы на предприятиях. Для нас прежде всего важно объединить оборудование в единый производственный цикл. Это позволит повысить качество, увеличить скорость работы и минимизировать затраты на материалы и трудовые ресурсы. Фактически за счет автоматизации мы ускоряем производство и повышаем его конкурентоспособность".

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси