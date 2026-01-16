В каждом районном отделении партии "Белая Русь" создадут общественно-политические центры

В каждом районном отделении партии "Белая Русь" в 2026 году создадут центры общественно-политические для работы с населением. Это позволит вести открытый и честный диалог народу и власти. Такое заявления сделала на заседании Высшего политического совета партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова.

В состав Высшего политического совета партии входят 60 человек. Это лидеры региональных партийных отделений, члены партии - руководители передовых предприятий и организаций страны, парламентарии. На повестке - 9 вопросов. Ольга Чемоданова представила отчет о работе за прошлый год, после делегаты рассмотрели проект плана на 2026 год.