В каждом районном отделении партии "Белая Русь" создадут общественно-политические центры
В каждом районном отделении партии "Белая Русь" в 2026 году создадут центры общественно-политические для работы с населением. Это позволит вести открытый и честный диалог народу и власти. Такое заявления сделала на заседании Высшего политического совета партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова.
В состав Высшего политического совета партии входят 60 человек. Это лидеры региональных партийных отделений, члены партии - руководители передовых предприятий и организаций страны, парламентарии. На повестке - 9 вопросов. Ольга Чемоданова представила отчет о работе за прошлый год, после делегаты рассмотрели проект плана на 2026 год.
16 января 48 членов партии "Белая Русь" отметили памятными знаками "Золотой фонд", также были вручены 16 сувенирных партийных медалей "За взаимодействие" и 10 сувенирных благодарностей представителям посольств. Почетные грамоты партии вручены партийцам, которые проявили себя в 2025 году.