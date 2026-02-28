Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В МИД Беларуси прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке

Беларусь с обеспокоенностью следит за обострением ситуации между Израилем и Ираном, затронувшим также дружественные страны Залива, заявили в МИД Беларуси.

Министерство призывает вовлеченные в обмен ударами страны отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем.

Гражданам Беларуси в затронутых странах следует неукоснительно соблюдать требования местных властей в области обеспечения личной безопасности, избегать мест массового скопления людей.

Разделы:

Политика

Теги:

МИД БеларусиИранИзраиль