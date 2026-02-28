3.75 BYN
В МИД Беларуси прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
Беларусь с обеспокоенностью следит за обострением ситуации между Израилем и Ираном, затронувшим также дружественные страны Залива, заявили в МИД Беларуси.
Министерство призывает вовлеченные в обмен ударами страны отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем.
Гражданам Беларуси в затронутых странах следует неукоснительно соблюдать требования местных властей в области обеспечения личной безопасности, избегать мест массового скопления людей.