3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
В МИД Беларуси прошла встреча с министром внешней торговли ОАЭ
Автор:Редакция news.by
Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 6 июня встретился с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом аль-Зейуди.
В центре внимания на встрече главы МИД Беларуси с министром внешней торговли ОАЭ была тема реализации договоренностей на высшем уровне.
Стороны отметили обоюдную заинтересованность в увеличении товарооборота, активизации инвестиционного сотрудничества, а также развитии взаимодействия в сферах международной торговли, логистики, высоких технологий и обеспечения продовольственной безопасности.
Также дипломаты обсудили ход реализации конкретных инвестиционных проектов.