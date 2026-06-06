В МИД Беларуси прошла встреча с министром внешней торговли ОАЭ

Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 6 июня встретился с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом аль-Зейуди.

В центре внимания на встрече главы МИД Беларуси с министром внешней торговли ОАЭ была тема реализации договоренностей на высшем уровне.