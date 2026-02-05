3.73 BYN
В МИД Беларуси выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг Кубы
МИД Беларуси с обеспокоенностью следит за ситуацией вокруг Кубы и поставок энергоресурсов в эту страну. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.
Особые опасения у Минска вызывает угроза перерастания текущей эскалации в Карибском бассейне в серьезный гуманитарный кризис с непрогнозируемыми последствиями.
"Минск неизменно настаивает на неприемлемости применения односторонних принудительных мер, которые создают препятствия для торговых отношений между государствами, сдерживают процесс всестороннего социально-экономического развития и затрудняют обеспечение благосостояния населения", - отмечено в заявлении.
В документе высказывается твердая убежденность в том, что все разногласия должны разрешаться путем мирного диалога и в рамках международного права.
В конце января президент США Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. В частности, он намерен остановить поток мексиканского черного золота. Энергетику Острова свободы поддерживает и Россия, пока она не планирует отменять свои поставки.