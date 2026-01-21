В МИД откроют мемориальную доску в честь ветеранов ВОВ

22 января в Беларуси отмечается День дипломатического работника. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов с профессиональным праздником.

"Сегодня в сложнейших геополитических условиях в ваших руках - авторитет Беларуси как полноправного участника судьбоносных мировых процессов, что возлагает на сотрудников системы Министерства иностранных дел особую ответственность. Убежден, что вы с честью и искренней самоотдачей продолжите делать все от вас зависящее для упрочения суверенитета нашего государства, повышения региональной и международной безопасности на этом переломном этапе истории", - отметил глава государства.