3.72 BYN
2.90 BYN
3.40 BYN
В МИД откроют мемориальную доску в честь ветеранов ВОВ
22 января в Беларуси отмечается День дипломатического работника. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов с профессиональным праздником.
"Сегодня в сложнейших геополитических условиях в ваших руках - авторитет Беларуси как полноправного участника судьбоносных мировых процессов, что возлагает на сотрудников системы Министерства иностранных дел особую ответственность. Убежден, что вы с честью и искренней самоотдачей продолжите делать все от вас зависящее для упрочения суверенитета нашего государства, повышения региональной и международной безопасности на этом переломном этапе истории", - отметил глава государства.
Праздник был учрежден в 2018 году указом Президента в честь 100-летия МИД. Под эгидой Дня дипработника 22 января в Министерстве иностранных дел состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о ветеранах Великой Отечественной войны - сотрудниках белорусского внешнеполитического ведомства. Это посвящение тем, кто прошел через фронт, партизанские отряды, разведку и тыл, а в послевоенные годы связал свою судьбу с дипломатической службой, заложив ее основы. "Первый информационный" организует трансляцию торжественного мероприятия.