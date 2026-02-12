В МИД подтвердили визит высокопоставленного французского дипломата в Беларусь

В МИД обратили внимание, что такие визиты не являются чем-то из ряда вон выходящим. Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными странами. При этом диалог как по двусторонним каналам, так и на полях многосторонних мероприятий часто имеет конфиденциальный характер. В МИД подчеркнули, что Минск всегда открыт к равноправному диалогу, если он строится на принципах взаимного уважения и нацелен на поиск решений, представляющих обоюдный интерес.