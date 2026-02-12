3.72 BYN
В МИД подтвердили визит высокопоставленного французского дипломата в Беларусь
В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали публикацию во французском Le Monde. Издание сообщило, что на прошлой неделе Минск посетил высокопоставленный сотрудник МИД Франции.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси подтвердил, что 5 и 6 февраля в Минске по приглашению белорусской стороны находился директор департамента континентальной Европы главного департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства иностранных дел Франции Брис Рокфёй.
В Минске сотрудник французского МИД встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Секретой. Кроме того, французский дипломат провел консультации с представителями белорусского экспертно-аналитического сообщества.
В МИД обратили внимание, что такие визиты не являются чем-то из ряда вон выходящим. Белорусская сторона поддерживает регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными странами. При этом диалог как по двусторонним каналам, так и на полях многосторонних мероприятий часто имеет конфиденциальный характер. В МИД подчеркнули, что Минск всегда открыт к равноправному диалогу, если он строится на принципах взаимного уважения и нацелен на поиск решений, представляющих обоюдный интерес.