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В Минске обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы. Чем запомнится 9 Мая?

Беларусь помнит и готовится отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 27 марта об этом говорили на заседании республиканского оргкомитета в Совмине.

Главой государства приняты и одобрены основные подходы. Теперь важно решить рабочие организационные вопросы.

Расскажем, чем запомнится 9 Мая 2025 года (подробности в видео).

9 мая80-летие Победы