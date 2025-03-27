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В Минске обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы. Чем запомнится 9 Мая?
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Автор:Антон Малюта
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af2ea35d-5be5-4a0f-ba58-5cbdd2a7c434/c860dc5d-8c62-469a-8dfd-f797f56316a4.jpg2025-03-27T09:51:59.000000Z00
Беларусь помнит и готовится отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 27 марта об этом говорили на заседании республиканского оргкомитета в Совмине.
Главой государства приняты и одобрены основные подходы. Теперь важно решить рабочие организационные вопросы.
Расскажем, чем запомнится 9 Мая 2025 года (подробности в видео).