Что такое культурный код Евразии? И как историческая правда побеждает вымыслы? В Москве состоялся международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей".

Его участники - представители экспертного сообщества Беларуси, России, Казахстана, Армении, Молдовы и других стран постсоветского пространства.

Форуму "Евразия" всего 2 года, но за это время он превратился в мощную экспертную площадку, где открыто говорят о геополитике, экономике и культурных связях. Это место для единомышленников, которые понимают, как важно сегодня, когда некоторые страны живут по принципу "кто сильнее - тот и прав", не только сохранять, но и отстаивать свои национальные интересы и традиционные ценности.

Факт В 2026 году форум объединил более 800 экспертов из 10 государств. В основном это страны постсоветского пространства, которых связывает общая история и тесные экономические и культурные связи.

К сожалению, некоторые западные и европейские политики пытаются разъединить эти страны, поэтому сегодня особенно важно не только оставаться вместе, но и расширять территорию сотрудничества. И организация "Евразия" - яркий тому пример, сейчас она объединяет более 120 тыс. человек из 40 стран мира.

Айк Халатян, руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (Армения):

"Нас объединяет общая история, а также прочные экономические и политические связи. Крайне важно, что эксперты и журналисты общаются, понимают, какова ситуация в соседних странах. Это не только позволяет вовремя корректировать политику, но и - самое главное - позволяет нам понимать, чувствовать, чем живут наши соседи и какие вопросы их волнуют".

Один из вопросов, который обсуждали на форуме, - роль медиа в формировании будущего Евразии. Именно СМИ могут правдиво показать и рассказать, чем живут и что волнует жителей крупнейшего материка Земли. Но взгляд постсоветских стран не вписывается в западное представление о свободе слова. Недавно американские интернет-платформы просто удалили каналы нескольких государственных белорусских СМИ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Не стоит отказываться от технологических возможностей, но важно понимать, что в одну секунду, несмотря на то доверие, которое мы высказывали тому самому западному информационному миру, может быть подорвано, как неоднократно уже подрывалось. Мы считаем абсолютным безобразием то, как наши и ваши каналы подверглись вот такому, по сути, уничтожению в информационном пространстве. Но это значит, что вы все делаете правильно, вас слышат и видят, просто вы не вписались в их представление о мире".

Еще одна тема - защита исторической правды о Великой Отечественной войне. И здесь опыт и позиция Беларуси - пример для многих.

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы России, руководитель Оргкомитета общественно-патриотического движения "Победа 9/45":

"Очень важно учиться у Беларуси, как сохраняется эта историческая память. Белорусский народ делает это мудро и правильно. И самое главное, Президент Беларуси это всегда отмечает, старается не смягчить углы, а идет от анализа ошибок прошлого, анализа того, что было сделано хорошо в прошлом, ведет свою страну вперед. И белорусский народ идет вперед, в будущее. В условиях быстро меняющегося мира, разломов, ряда ужасов, которые творятся, забыть свою историю - значит повторить ошибки. И мы этого не допустим".