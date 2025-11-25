3.70 BYN
В Москве прошло заседание коллегий МИД Беларуси и России
В Москве состоялось заседание коллегий МИД Беларуси и России. Обсуждался комплекс приоритетных внешнеполитических вопросов, которые стоят перед странами. Среди них продвижение традиционных ценностей, координация развития отношений с государствами Глобального Юга, подход к выстраиванию отношений с недружественными странами и противодействие дезинформации.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Следуя повестке дня, мы предметно и с фокусом на результат рассмотрели ряд направлений, которые следует качественно нарастить совместными усилиями. Это все мы отобразили в соответствующих документах, которые подписали. В частности, это наше глубинное и стержневое понимание традиционных ценностей, видение исторической правды, которая в современных враждебных условиях нуждается в защите, причем всеми без исключения инструментами и на всех доступных для нас площадках".
Максим Рыженков остановился и на пограничном кризисе, спровоцированном Литвой. Министр отметил, что политика Вильнюса в отношении закрытия, а затем открытия своих КПП - это действия ситуативного порядка. Они вовсе не способствуют обеспечению бесперебойного функционирования белорусско-литовской границы. Минск со своей стороны выступал и выступает за окончательное урегулирование всех вопросов, связанных с пограничным режимом. Достигнутые в ходе московской встречи договоренности были закреплены в специальном постановлении. Главы МИД Беларуси и России также подписали план межмидовских консультаций на 2026 год.