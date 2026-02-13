3.72 BYN
В Москве прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России
В Москве состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Заседание прошло под председательством Сергея Рачкова.
В центре внимания - реализация концепции миграционной политики Союзного государства. Парламентарии оценили, как выполняются уже принятые решения, и наметили дальнейшие шаги. Вопросы миграции и международного сотрудничества остаются в числе приоритетов союзной повестки.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Впервые в официальном плане мы обсудим некоторые международные события в контексте интересов Союзного государства. То есть обменяемся мнениями о той ситуации, которая сегодня складывается в мире, о тех вызовах и угрозах для Беларуси и России. Определимся, каким образом Парламентское собрание может реагировать на некоторые порой вызывающие события и действия ряда недружественных стран. Конечно, обратим внимание, каким образом мы больше можем поддержать наши дружественные страны и партнеров".
Кроме того, обсуждалась международная повестка на первый квартал 2026 года. Речь шла об участии в крупных внешнеполитических мероприятиях и продвижении интересов Союзного государства на глобальных площадках.
Отдельное внимание - гуманитарному направлению. Депутаты рассмотрели предложения в концепцию форума "Великое наследие - общее будущее". Этот проект объединяет молодежь, историков и экспертов двух стран в работе по сохранению общей памяти.