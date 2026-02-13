В Москве прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

В Москве состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. Заседание прошло под председательством Сергея Рачкова.

В центре внимания - реализация концепции миграционной политики Союзного государства. Парламентарии оценили, как выполняются уже принятые решения, и наметили дальнейшие шаги. Вопросы миграции и международного сотрудничества остаются в числе приоритетов союзной повестки.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Впервые в официальном плане мы обсудим некоторые международные события в контексте интересов Союзного государства. То есть обменяемся мнениями о той ситуации, которая сегодня складывается в мире, о тех вызовах и угрозах для Беларуси и России. Определимся, каким образом Парламентское собрание может реагировать на некоторые порой вызывающие события и действия ряда недружественных стран. Конечно, обратим внимание, каким образом мы больше можем поддержать наши дружественные страны и партнеров".

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12110a6e-cc6a-49a4-be99-1cbd8794a0e1/conversions/a095c17e-f357-4a0d-97cd-85b1b7f31bc2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12110a6e-cc6a-49a4-be99-1cbd8794a0e1/conversions/a095c17e-f357-4a0d-97cd-85b1b7f31bc2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12110a6e-cc6a-49a4-be99-1cbd8794a0e1/conversions/a095c17e-f357-4a0d-97cd-85b1b7f31bc2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12110a6e-cc6a-49a4-be99-1cbd8794a0e1/conversions/a095c17e-f357-4a0d-97cd-85b1b7f31bc2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме того, обсуждалась международная повестка на первый квартал 2026 года. Речь шла об участии в крупных внешнеполитических мероприятиях и продвижении интересов Союзного государства на глобальных площадках.