Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Москве пройдет заседание Совета Министров Союзного государства

2 февраля в Москве пройдет заседание Совета Министров Союзного государства. Для участие в нем в Россию прибыл премьер-министр Беларуси.

Как сообщается, до начала встречи Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин проведут переговоры в формате "один на один".

На повестке заседания 14 вопросов. Среди них итоги торгово-экономического сотрудничества, придание продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", создание принципиально новой структуры - Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также запуск железнодорожного пассажирского сообщения между приграничными территориями Беларуси и России.

Разделы:

Политика

Теги:

Александр ТурчинСоюзное государствоМосква