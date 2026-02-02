2 февраля в Москве пройдет заседание Совета Министров Союзного государства. Для участие в нем в Россию прибыл премьер-министр Беларуси.

Как сообщается, до начала встречи Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин проведут переговоры в формате "один на один".