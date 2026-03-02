3.75 BYN
В правительстве обсудили совместные проекты Беларуси и Мурманской области
Автор:Редакция news.by
Детальнее о совместных проектах между Беларусью и Мурманской областью продолжили говорить в правительстве.
Как отметил вице-премьер Анатолий Сивак на встрече с губернатором Мурманской области, Беларусь готова к увеличению объемов поставок в регион продовольствия, в том числе широкого ассортимента молочной и мясной продукции, включая продукты с длительными сроками хранения.
Беларуси же интересны встречные поставки морепродуктов и рыбной продукции.