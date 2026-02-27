В Союзном государстве появятся новые стандарты качества

Новые стандарты качества появятся в Союзном государстве. О создании благоприятных условий для производства и реализации продукции в Беларуси и России 27 февраля говорили на совместной коллегии Госстандарта и Росстандарта.

Завершаются работы по подготовке международного договора о сотрудничестве в области обеспечения единства измерений. Импульс придаст и новый Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства. Решение о его создании было принято накануне президентами Беларуси и России на заседании Высшего госсовета.

"Это комплексный подход к решению задач по защите внутреннего рынка двух стран, по снятию барьеров, возникающих при доступе продукции на рынок двух стран. Но в большей степени это защита рынка Союзного государства от несоответствующей продукции из третьих стран, взаимная поддержка друг друга через именно инструменты технического регулирования", - прокомментировала Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России (Росстандарт):

"Мы не планируем, и это очень важно, разрабатывать какой-то новый вид стандартов, некие ГОСТы Союзного государства. Нет. Мы должны найти то лучшее, что есть среди действующих стандартов Республики Беларусь. Мы должны выбрать то лучшее, что есть среди действующих стандартов Российской Федерации. Понять, насколько это может быть интересно бизнесу, предприятиям, промышленности обеих стран, и тем самым создавать вот этот общий фонд, который будет строиться, который, по сути дела, будет давать возможность предприятиям напрямую использовать эти стандарты".

Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства предотвратит барьеры взаимной торговли, защитит потребителей от небезопасной и некачественной продукции.