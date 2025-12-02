Визит делегации Совбеза Беларуси во Вьетнам нацелен на экономическое и силовое сотрудничество

Экономика Вьетнама - одна из самых быстрорастущих в мире. Официальный Ханой занимает второе место после Сингапура в Юго-Восточной Азии по уровню открытости экономики. Торговля - их конек, но только с проверенными партнерами. Минск они считают именно таким. После общения с бизнес-кругами пройдут двусторонние консультации уже в Министерстве общественной безопасности на уровне заместителей, с белорусской стороны это Александр Неверовский, он также в составе делегации.