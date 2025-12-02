3.72 BYN
Визит делегации Совбеза Беларуси во Вьетнам нацелен на экономическое и силовое сотрудничество
2 декабря в Ханое стартует череда официальных мероприятий делегации Совбеза нашей страны во Вьетнаме. Возглавляет миссию Александр Вольфович. Принимающая сторона - Министерство общественной безопасности - исполнительный орган, который отвечает за нацбезопасность и правопорядок.
После протокольной части пройдет встреча с крупнейшими телекоммуникационными компаниями Вьетнама, обе принадлежат государству. Это корпорации Mobifone и Viettel.
Экономика Вьетнама - одна из самых быстрорастущих в мире. Официальный Ханой занимает второе место после Сингапура в Юго-Восточной Азии по уровню открытости экономики. Торговля - их конек, но только с проверенными партнерами. Минск они считают именно таким. После общения с бизнес-кругами пройдут двусторонние консультации уже в Министерстве общественной безопасности на уровне заместителей, с белорусской стороны это Александр Неверовский, он также в составе делегации.