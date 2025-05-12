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Военное и военно-техническое сотрудничество является основным в отношениях Беларуси и Вьетнама
Вьетнамская сторона заинтересована в обмене опытом с Вооруженными Силами Беларуси в миротворческой сфере.
12 мая министр обороны Виктор Хренин провел встречу со своим коллегой - генералом армии Фан Ван Зянгом. Среди актуальных направлений - военная медицина и образование, а также топографическое обеспечение.
Ранее была достигнута договоренность об обучении вьетнамских офицеров и курсантов в белорусской Военной академии.
Виктор Хренин заверил, что этот процесс будет организован на самом высоком уровне. Генерал вьетнамской армии в свою очередь подчеркнул, что военное и военно-техническое сотрудничество является основным в отношениях двух стран.