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Военное и военно-техническое сотрудничество является основным в отношениях Беларуси и Вьетнама

Вьетнамская сторона заинтересована в обмене опытом с Вооруженными Силами Беларуси в миротворческой сфере.

12 мая министр обороны Виктор Хренин провел встречу со своим коллегой - генералом армии Фан Ван Зянгом. Среди актуальных направлений - военная медицина и образование, а также топографическое обеспечение.

Ранее была достигнута договоренность об обучении вьетнамских офицеров и курсантов в белорусской Военной академии.

Виктор Хренин заверил, что этот процесс будет организован на самом высоком уровне. Генерал вьетнамской армии в свою очередь подчеркнул, что военное и военно-техническое сотрудничество является основным в отношениях двух стран.

Вооруженные Силы БеларусиБеларусь-Вьетнам