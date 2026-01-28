Второй рейс в Дели и полеты в Мумбаи: "Белавиа" расширяет географию полетов в Индии

Беларусь и Индия активно работают над увеличением товарооборота, планы - кратно нарастить объемы. К ключевым направлениям сотрудничества относятся фармацевтика, техника БЕЛАЗ, удобрения, в перспективе появится сборочное производство МАЗ.

Наблюдается серьезный рост и по туризму. Как летают белорусы в Индию и почему теперь это стало проще?

Белорусам для поездки в Индию нужна виза, оформить ее можно и онлайн. Выдают ее на 30 дней, год или 5 лет.

"Белавиа" в Индию начала летать в 2023 году, буквально 6 часов в небе - и вы в столице колоритной страны. Ехать в Индию сейчас - лучшее время, так вам скажут в любом месяце. Здесь есть песчаные пляжи, океан, горный туризм и религиозный, логично, ведь 80 % населения исповедуют индуизм.

Михаил Касько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:

"Наши рейсы "Белавиа" сюда фактически полностью заполнены. Мы рассчитываем, что до конца текущего года откроем уже второй рейс. Кроме того, "Белавиа" проговаривает о возможности открытия рейсов не только в Дели, но и в другие города. Привлекаем также на эти маршруты граждан третьих стран".

Михаил Касько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии

Что до расширения географии, как вариант - Мумбаи из Минска, это финансовый центр страны, а еще столица Болливуда. Актеры индийского кино делают рекламу Беларуси. Уж есть видео, как они прилетали и снимались в Беларуси. За ними обязательно последуют зрители-поклонники, ведь в Индии доверяют выбору кинозвезд.

"За весь период нашей деятельности на территории Индии, мы перевезли приблизительно 12 тыс. пассажиров и грузов более чем 200 т, это в основном идет фармацевтика и текстиль", - отметил региональный директор "Белавиа" в Азии Сабир Асланов.

региональный директор "Белавиа" в Азии Сабир Асланов

Этот же офис в Индии, занимался открытием прямого рейса из Беларуси на остров Шри-Ланку. Летать начали 28 октября, пока только по вторникам, но значительно упростив маршрут шриланкийцев. До этого в Минск они летали через Дели, а там не только туризм, но и большой поток студентов, которые учатся у нас. Интересный факт: каждый пятый врач на острове получил образование в Беларуси.

Жарче всего в Индии в мае, а самым прохладным месяцем считается январь. Крупнейшая страна мира, седьмое место по размеру территории и первое-второе по количеству населения. Отношение к туристам - открытое, в целом местные всегда улыбаются.

"5 лет назад у меня на экскурсиях было 90 % именно русских, немножко добавим там из Армении, Украины и Казахстана. И только 10 % - белорусы. Но в последнее время, если я смотрю последний год, то уже в два раза больше - 20 % из Беларуси", - рассказал индийский гид Сачин.

индийский гид Сачин

Авиапути Беларуси будут расширяться: Иордания, Тунис, Вьетнам - это только новые горизонты 2026 года. Летать из и в Беларусь становится по миру легче.

Чтобы отпуск прошел без происшествий в таких контрастных странах, неблизких белорусам по еде, не стоит забывать и о банальных мерах предосторожности: гигиена рук, вода только бутилированная, прививки и в целом следить за эпидситуацией в странах.