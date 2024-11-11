3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
Выборы-2025: миссия наблюдателей от СНГ мониторит формирование участковых комиссий
Ровно месяц остался до выборов Президента Беларуси.
Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Беларуси продолжает мониторинг. Долгосрочные наблюдатели от Содружества 26 декабря присутствовали на заседаниях администраций Октябрьского и Ленинского районов Минска по формированию участковых избирательных комиссий. Всего их будет более 5 тысяч. Учитывался опыт граждан в организации и проведении выборов, знание избирательного законодательства и навыки работы с людьми. Основные задачи членов участковых комиссий заключаются в ведении списков избирателей, организации голосования, подсчете бюллетеней и подведении итогов на участке. Члены миссии отметили хорошую организацию и открытость процесса.
Евгений Козяк, член миссии наблюдателей ОТ СНГ:
"Мы обращаем внимание на то, чтобы вся процедура соответствовала тому, что написано, что указано в Избирательном кодексе. Конечно, мы будем работать постоянно, и чем ближе будет избирательная кампания, тем больше проходит всяких мероприятий, тем больше будет уже наших наблюдателей. Подготовка к приему, к прибытию краткосрочных наблюдателей, кроме того, большой объем и работы внутри нашей миссии: подготовка к прибытию краткосрочных наблюдателей, распределение их по регионам республики, выработка маршрутов, обеспечение транспортом, подготовка методической документации для наших наблюдателей".
В настоящее время для наблюдения за выборами Президента аккредитованы около 100 международных наблюдателей. Это уже 13-я миссия наблюдения за электоральными кампаниями в нашей стране наблюдателями от СНГ.
Президент
Все
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Лукашенко о саммите ЕАЭС: Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Регионы
Все
Происшествия
Все