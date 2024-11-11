Выборы-2025: миссия наблюдателей от СНГ мониторит формирование участковых комиссий

Ровно месяц остался до выборов Президента Беларуси.

Миссия наблюдателей от СНГ на выборах в Беларуси продолжает мониторинг. Долгосрочные наблюдатели от Содружества 26 декабря присутствовали на заседаниях администраций Октябрьского и Ленинского районов Минска по формированию участковых избирательных комиссий. Всего их будет более 5 тысяч. Учитывался опыт граждан в организации и проведении выборов, знание избирательного законодательства и навыки работы с людьми. Основные задачи членов участковых комиссий заключаются в ведении списков избирателей, организации голосования, подсчете бюллетеней и подведении итогов на участке. Члены миссии отметили хорошую организацию и открытость процесса.

Евгений Козяк, член миссии наблюдателей ОТ СНГ:

"Мы обращаем внимание на то, чтобы вся процедура соответствовала тому, что написано, что указано в Избирательном кодексе. Конечно, мы будем работать постоянно, и чем ближе будет избирательная кампания, тем больше проходит всяких мероприятий, тем больше будет уже наших наблюдателей. Подготовка к приему, к прибытию краткосрочных наблюдателей, кроме того, большой объем и работы внутри нашей миссии: подготовка к прибытию краткосрочных наблюдателей, распределение их по регионам республики, выработка маршрутов, обеспечение транспортом, подготовка методической документации для наших наблюдателей".