Выборы Президента: с 1 января в Беларуси стартовала предвыборная агитация

В Беларуси с 1 января начинается предвыборная агитация - самый активный этап электоральной кампании, когда кандидаты озвучат пункты своих предвыборных программ.

Сделать это можно как при личных встречах с избирателями, распространении печатных материалов, так и во время публичных выступлений. Голоса кандидатов будут звучать на телевидении и радио.

Год для белорусов начинается с важных решений. В первый месяц предстоит определиться с кандидатурой на пост главы государства. Основной день голосования - 26 января, традиционно это воскресенье. И отталкиваясь от этой даты, календарный план диктует сроки проведения агитации. Уже 1 января кандидаты вправе разглашать все, что включили в свою предвыборную программу.

До этого момента сведения о кандидатах, которые были известны избирателям, ограничивались лишь биографией. Теперь же, изучив ключевые посылы и видение кандидата о том, какой курс должна взять страна на будущую пятилетку, избиратели могут внимательнее присмотреться и определиться с выбором. Голос кандидатов будет звучать публично, в том числе на телевидении и радио. Порядок выступлений определила жеребьевка после регистрации кандидатов.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Местные исполнительные комитеты определили места для проведения агитационной работы, места для встреч с избирателями, для проведения массовых мероприятий, места, где можно размещать агитационную продукцию. Здесь можно по заявительному образу пользоваться этими местами. Комиссия будет оказывать соответствующее содействие на местах".

"Кроме этого, мы с Белпочтой заключили договор о рассылке приглашений на выборы наших граждан и предоставлении информации о кандидатах, - добавил глава ЦИК. - Также подготовили листовку, которую можно будет разместить на подъездах жилых домов, в местах скопления людей. Там будет указание QR-кода со ссылкой на информацию о кандидатах на двух языках - русском и белорусском".

Для удобства избирателей на сайте ЦИК работает сервис по поиску участка для голосования. Простая навигация требует лишь сведений о месте проживания. По всей стране сформировано больше 5 тыс. участков для голосования и участковых комиссий.