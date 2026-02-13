"Яркость проекта требует баланса" - аналитик Татищев о том, зачем Беларусь вступила в Совет мира

Беларусь приняла приглашение к участию в первых мероприятиях Совета мира - новой международной инициативы, запущенной Дональдом Трампом. Насколько весомой может стать эта организация, какие инструменты будет использовать и зачем Беларуси участвовать в проекте, у которого пока нет четких очертаний? На эти вопросы ответил Никита Татищев, аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).

Совет мира - структура, о которой сегодня говорят много, но понимают ее по-разному. Как отметил Никита Татищев, главный источник для анализа - официальные документы. Однако опубликованный устав организации скорее ставит вопросы, чем дает ответы.

"Там прописана в большей степени роль председателя, варианты его смещения, роль исполнительного совета, подчеркивается роль Дональда Трампа как основателя и первого председателя. А непосредственно миссия подается через осторожную критику международных институтов, которые не справляются с текущей ситуацией", - обратил внимание аналитик.

Как отметил эксперт, в документах появляется формулировка "клуб заинтересованных стран и мировых лидеров", что заметно сужает изначально громкую риторику. И это сужение подкреплено еще и визуально - в символике организации.

"Логотип Совета мира стилистически напоминает эмблему ООН, но если ООН - это развертка всего земного шара, то здесь изображены только Южная и Северная Америка, доктрина Монро. Это сигнальная вещь, и она задает определенные ограничения еще на уровне символов", - прокомментировал Никита Татищев.

Фото: РБК

Изначально Совет мира задумывался как площадка для урегулирования в Газе. Однако белорусская сторона, как и ряд других стран, выступила за расширение повестки.

Сегодня в мире идет более полусотни вооруженных конфликтов и 11 открытых войн - тем для обсуждения более чем достаточно.

"Это нормальная практика. Даже Европейский союз начинался с сообщества угля и стали", - заметил аналитик, комментируя расширение формата.

Поскольку структура Совета мира до конца не формализована, его главным инструментом остается диалог. Однако, как пояснил Татищев, диалог этот особенный.

"Это не классическое сидение за столом, когда стороны готовы договариваться только при совпадении позиций по всем другим вопросам. Задача Трампа - посадить за стол переговоров тех, кто между собой говорить не может. И в американской традиции это подается как достижение, причем как во внешней, так и во внутренней политике", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, модерация остается за США, что делает организацию одновременно гибкой и зависимой от повестки Вашингтона.

Аналитик не исключает, что Совет мира может трансформироваться в площадку для обсуждения экономических и финансовых вопросов. Это сферы, где США чувствуют себя наиболее уверенно.

"Те заявления, которые делает руководство Соединенных Штатов, зачастую противоречивы, но очевидным образом влияют на состояние фондовых рынков. Кто-то на этом обогащается. Это своего рода биржевая игра", - констатировал Никита Татищев.

Он сравнил Совет мира с закрытым клубом с маркетинговой стратегией, допустив, что некоторая помпезность образа не мешает эффективности: "В гольф-клубах тоже многое решается".

В экспертной среде нередко звучат предположения, что Совет мира может бросить вызов ООН. Никита Татищев считает это маркетинговой уловкой: "Хотелось бы хоть одно обсуждение Совета мира провести без темы замены Совбеза ООН. Это уловка, чтобы громко прозвучать. У ООН мощная бюрократия, которая позволяет решать массу вопросов, просто они не на слуху. Совет мира не заменит ООН, но может работать по другим принципам".