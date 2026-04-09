За 2025-2026 года Совет Республики одобрил около 90 законопроектов

В рабочем кабинете Президента 9 апреля председатель Совета Республики Национального собрания. С Натальей Кочановой обсудили законотворческую деятельность, обращения граждан, работу с местными Советами депутатов.

Лукашенко принял с докладом Кочанову

За прошлый и нынешний год Совет Республики одобрил около 90 законопроектов. Сейчас в работе более 20. Главу государства интересовала работа экспертного совета. Это своего рода правовой фильтр. Он обеспечивает всестороннее рассмотрение и оценку последствий принятия законов. Включенность экспертного совета повышает качество законотворчества в Беларуси. Отдельное внимание работе с обращениями. Президент акцентирует: важен контроль за их исполнением.

Глава государства поинтересовался у Натальи Кочановой впечатлениями о работе высшего законодательного органа власти: "Как там сенаторы себя чувствуют, оправдывают ли те надежды и ожидания, которые возлагали на них? Что не получается? Может быть, нужна какая-то помощь и поддержка".

"По законопроектам я ознакомился. Вы делаете то, что и должен делать Совет Республики. Но меня больше интересует ваша работа с нижестоящими советами (депутатов. - Прим.). Мы об этом договаривались, что это зона вашей ответственности. Все остальное - это потом", - сказал Александр Лукашенко.

Еще один вопрос, который интересовал Главу государства, - совершенствование работы с гражданами. "Заявления, контроль за исполнением... Ну, и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить", - отметил он.

Наталья Кочанова заверила, что все задачи, возложенные на парламентариев, выполняются в полном объеме. Главная - подготовка законов. Совет Республики включается в эту работу вместе с депутатами с первых этапов. Решение проблем граждан - тоже важная задача, поставленная Президентом. Сенаторы регулярно проводят приемы и телефонные линии. Это дает обратную связь о правовых пробелах или необходимости актуализировать тот или иной закон.

Кочанова о законопроектах-2026

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"К нам очень много людей обращается сейчас с теми предложениями, которые нужно урегулировать законодательно. И мы видим, когда принимаются решения на уровне главы государства, они абсолютно оправданы, потому что об этом говорили люди. Например, второе бесплатное ЭКО. Вы знаете, много было обращений. И тогда, когда мы работали как доверенные лица, женщины говорили и семьи говорили об этом".

Говоря о том, над какими законами будет вестись работа, она отметила, что прежде всего это будет закон о Всебелорусском народном собрании. Работа уже идет. Если в этом году не решится этот вопрос, то, возможно, это будет переходящий законопроект. "Достаточно часто вносятся дополнения и изменения в Уголовный кодекс. Очень надеемся, что будет непереходящим Кодекс о здравоохранении. Может быть, еще до конца не будет доработан в этом году, потому что вы понимаете, что это кодификация всех законов, которые есть и действуют сегодня в нашей стране и которые регулируют сферу здравоохранения", - отметила Наталья Кочанова.