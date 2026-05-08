Заседание четвертой сессии Совета Республики пройдет 11 мая
Автор:Редакция news.by
Заседание четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва состоится 11 мая, сообщили в пресс-службе Совета Республики.
В ходе заседания планируется рассмотреть 14 законопроектов. Среди них - проекты законов "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", "Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О товарных биржах", "Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь".
Кроме этого, будет рассмотрен ряд законопроектов по вопросам ратификации межправительственных соглашений и др.