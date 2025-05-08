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Представителей оппозиционного блока "Победа" задерживают в аэропорту Кишинева
Четверо представителей оппозиционного блока "Победа" задержаны в аэропорту Кишинева после визита в Москву, сообщает ТАСС.
"Мэр города Оргеева Татьяна Кочу, муниципальный советник города Бельцы Вячеслав Жуков, а также другие представители блока "Победа" - Кристина Вулпе и Авелин Табарча задержаны в аэропорту Кишинева", - говорится в сообщении пресс-службы блока.
Один из лидеров входящей в блок партии "Возрождение" Юрий Витнянский сообщил, что эта делегация возвращалась из Москвы. "Это давление на тех людей, которые сегодня пытаются восстановить отношения с Россией", - привела слова Витнянского пресс-служба.
Фото: РИА Новости