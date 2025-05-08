Президент Словакии поблагодарил красноармейцев за освобождение от фашизма

"Если это когда-то был солдат Красной армии, который при освобождении Словакии отдал жизнь, то и сегодня красноармеец и принесенная им жертва заслуживают нашего общего признания, - сказал президент во время торжеств по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в городе Пьештяны, его речь транслировал телеканал TA3. - Разрушение [установленных после войны] памятников Красной армии, свидетелями чего мы являемся в последние месяцы, - не выражение свободы мнений. Это обычное варварство, и его мы все должны однозначно осудить".