13 ноября Караник доложит Президенту о предложениях по совершенствованию работы НАН Беларуси

13 ноября во Дворце Независимости Владимир Караник доложит Президенту о доработанных предложениях по совершенствованию работы НАН Беларуси.

Еще одна тема - статус ученого. Без высокоинтеллектуальных кадров не бывает прорывов.

Подробности в выпусках "Первого информационного".

Президент

НАН БеларусиВладимир КараникдокладАлександр Лукашенко