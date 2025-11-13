3.67 BYN
13 ноября Караник доложит Президенту о предложениях по совершенствованию работы НАН Беларуси
Автор:Редакция news.by
13 ноября во Дворце Независимости Владимир Караник доложит Президенту о доработанных предложениях по совершенствованию работы НАН Беларуси.
Еще одна тема - статус ученого. Без высокоинтеллектуальных кадров не бывает прорывов.
Подробности в выпусках "Первого информационного".