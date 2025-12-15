3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
16 декабря смотрите интервью Президента Беларуси американскому телеканалу Newsmax TV
Автор:Редакция news.by
Отношения со Штатами, перспективы урегулирования украинского конфликта, прогнозы по Венесуэле. Самые топовые темы большой политики и позиция белорусского лидера звучали в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Смотрите 16 декабря в эфире.
Это было остро и откровенно! Не пропустите на "Первом информационном", а также вечером после "Панорамы" на "Беларусь 1".