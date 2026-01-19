3.72 BYN
19 января Лукашенко проведет встречу с губернатором Кировской области
Автор:Редакция news.by
19 января Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с губернатором Кировской области. Александр Соколов уже во Дворце Независимости. Обсуждаться будут актуальные вопросы и перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и этого региона России.
Далее гостя ждут в белорусском правительстве - запланирована его встреча с заместителем премьер-министра.
20 и 21 января Александр Соколов посетит Гродненскую и Брестскую области, где проведет переговоры с губернаторами и посетит ряд предприятий, а также Брестскую крепость-герой. Завершится визит российского губернатора в Беларусь посещением Беловежской пущи.