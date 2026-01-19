Смотреть онлайнПрограмма ТВ
19 января Лукашенко проведет встречу с губернатором Кировской области

19 января Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с губернатором Кировской области. Александр Соколов уже во Дворце Независимости. Обсуждаться будут актуальные вопросы и перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и этого региона России.

Далее гостя ждут в белорусском правительстве - запланирована его встреча с заместителем премьер-министра.

20 и 21 января Александр Соколов посетит Гродненскую и Брестскую области, где проведет переговоры с губернаторами и посетит ряд предприятий, а также Брестскую крепость-герой. Завершится визит российского губернатора в Беларусь посещением Беловежской пущи.

