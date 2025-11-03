3 ноября Президент подписал указ, определяющий прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год

Рост ВВП определен на уровне 102,8 % к уровню 2025 года, чему будут способствовать наращивание инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг и стимулирующий рост доходов населения.

Планируется, что на инвестиционные цели в 2026 году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3,1 % больше, чем в 2025 году. Экспорт товаров и услуг увеличится на 3,7 %. Для этого намечено расширение сотрудничества с опорными точками в странах дальней дуги и восстановление присутствия на традиционных рынках сбыта стран СНГ. Это позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4,8 %.