3 ноября Президент подписал указ, определяющий прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год
3 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2026 год. Главная цель - обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения.
Рост ВВП определен на уровне 102,8 % к уровню 2025 года, чему будут способствовать наращивание инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг и стимулирующий рост доходов населения.
Планируется, что на инвестиционные цели в 2026 году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3,1 % больше, чем в 2025 году. Экспорт товаров и услуг увеличится на 3,7 %. Для этого намечено расширение сотрудничества с опорными точками в странах дальней дуги и восстановление присутствия на традиционных рынках сбыта стран СНГ. Это позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4,8 %.
Для Нацбанка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 7 %.
Также Президент подписал указ, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики.