7 вопросов по сотрудничеству: что обсудят Лукашенко и Путин на заседании ВГС в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. 26 февраля в Кремле состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Лидеры Беларуси и России, а также правительства и парламентарии двух стран обсудят актуальные вопросы взаимодействия.

На повестке - выполнение положений текущего Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, также предстоит разработать аналогичный документ на следующие 3 года.

В Москву с рабочим визитом Александр Лукашенко прибыл накануне заседания. Борт № 1 приземлился в аэропорту Внуково. Встречает белорусского лидера госсекретарь Союзного государства, а для нового посла Беларуси в России Юрия Селиверстова момент особенный, так как для него это первый визит белорусского лидера в РФ.

Еще за несколько недель до прибытия Александра Лукашенко в Москву усилились "теории заговора". В инфополе появились сообщения о неких "разделениях" в отношениях Беларуси и России.

Перед очными переговорами лидеры стран успели дважды созвониться. Главы правительств провели союзный Совмин. Александр Лукашенко также провел встречу с Госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, где развенчал все фейки и домыслы вокруг союзной повестки.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия. Вы понимаете больше, чем кто-либо, что мы в определенных вопросах очень далеко отошли друг от друга. Например, в экономике, благо в политике, дипломатии, в военно-промышленном комплексе, оборонном пространстве жизнь нас заставила быть вместе. Время показало, что друзей у нас раз-два и обчелся, друг без друга обойтись мы не можем. Слава богу, что это время поставило нас всех на место. Поэтому с Россией у нас все понятно. Главное, чтобы Россия поддерживала Беларусь в нужный момент и, не дай бог, не отвернулась от Беларуси. А оторвать нас от России… Слушайте, мы вдвоем остались с Путиным - Беларусь и Россия".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Повестка заседания Высшего госсовета компактная, состоит из 7 вопросов. Президент Беларуси уже делал на этом акцент - ставка не на количество, а на эффективность. Народы обеих стран должны почувствовать реальный эффект от всех принятых решений.

Хорошая новость: добраться в приграничье в перспективе можно будет легче и быстрее. Для этого планируют запустить новые железнодорожные маршруты. ЖД-сообщение свяжет Смоленск с Оршей и Витебском.

Но на двустороннем треке не все сплошь позитивно. Есть отклонения от графика по реализации совместных проектов в промышленности. Президенты обсудят, из-за чего страны буксуют, как исправить ситуацию.

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Без координации совместных усилий мы не сможем обеспечить ни национальную безопасность, ни военно-техническую безопасность. Наша задача сегодня в том, чтобы, укрепляя Союзное государство, создавая более мощный союз, не только экономический и военно-политический, мы должны еще работать в плане сближения позиций народов наших государств, потому что это способствует взаимообогащению. Конечно, наша задача сегодня - ответить достойным образом на все цивилизационные вызовы, которые бросают нам недружественные альянсы и страны мира".

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Еще один вопрос, который вынесут на обсуждение - создание Комитета Союзного государства по стандартизации и качеству. Рынок огромный, нужно поставить заслон сомнительному импорту. Новая структура должна стать защитным барьером и подтянуть качество товаров на пространстве Союзного государства.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Россия и Беларусь в течение многих лет живут под жесточайшим прессингом санкций, преимущественно со стороны недружественного нам Запада. И в этих условиях по отдельности наши страны, вероятно, испытывали бы значительные сложности в связи с преодолением последствий эффектов этих санкций. Союзное государство позволяет объединять ресурсы, усилия и инструменты противостояния санкционному давлению. И в этом отношении, когда Запад пытается в чем-либо ограничить Беларусь, он сталкивается с совокупной мощью Беларуси и Российской Федерации. И попытка изолировать Беларусь от западных рынков не дает того эффекта, на который коллективный Запад рассчитывает, потому что при любых попытках ограничения экономических и внешнеторговых проектов со стороны Запада, у Беларуси тут же открывается окно на Восток".

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия)

В Москве будет обсуждаться и вопрос финансирования союзных программ. Понятно, что лишних денег нет, дотации должны быть адресно продуманными, только под конкретный результат.