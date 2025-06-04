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Лидеры Беларуси и Китая Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подтвердили курс на укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, пишет БЕЛТА.

Визит главы белорусского государства в Китай завершен. Дни пребывания Александра Лукашенко в Пекине были наполнены переговорами с представителями китайских деловых кругов. А главное мероприятие - встреча с Си Цзиньпином, которая впервые прошла дома у китайского лидера - в резиденции Чжуннаньхай. Это знак особого расположения и дружбы между главами государств.

"Буквально рядышком мой кабинет. Впервые здесь я Вас принимаю", - отметил при встрече Си Цзиньпин.

Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что очень ценит дружелюбие своего китайского коллеги: "Оно подчеркнуто тем, что Вы пригласили меня в свой дом. Я Вам очень благодарен и, естественно, буду ждать Вас в своем доме".

"Меня также удивляет и поражает до сих пор, хотя я 15-й раз в Китае и у меня 30-летний срок сотрудничества с КНР, ваше отношение к гостям. Поверьте, это общее мнение. Мы с президентами, особенно постсоветских республик, часто обмениваемся этими мнениями. У нас одинаковое мнение. И мы это понимаем и очень ценим", - добавил Президент Беларуси.

Председатель КНР тепло приветствовал Президента Беларуси, подчеркнув давнюю личную дружбу.

"Хочу еще раз Вас поздравить с переизбранием Президентом Беларуси. Это в полной мере говорит о поддержке и доверии народа Беларуси в Ваш адрес. Уверен, что под Вашим руководством ваша страна обязательно достигнет еще более ярких новых успехов в государственном строительстве", - сказал Си Цзиньпин.

Общение лидеров продолжалось два с половиной часа. Подводя итоги визита в кратком интервью журналистам, Александр Лукашенко сказал: "Все прошло как нельзя лучше. Мы с другом встретились, пообщались. Договорились о том, что мы должны интенсифицировать наши отношения. Очень удачно".

"Это была семейная встреча в узком кругу. Не официальная, не рабочая - семейная. Тем не менее, китайцы есть китайцы - они организовали это по высшему уровню. Молодцы. Так что мы и с реальным сектором экономики, с финансами (представителями этих сфер. - Прим. БЕЛТА) повстречались, переговорили. А сегодня с Председателем (Си Цзиньпином. - Прим. БЕЛТА), министром иностранных дел Ван И - старый наш друг, - рассказал Президент. - Я считаю, что визит был успешным. А главное, для них (ответственных с обеих сторон. - Прим. БЕЛТА) коридор расширен - действуйте. Поэтому я и говорю послу: "Головой отвечаете за отношения с Китаем. Это для нас новые возможности".

Об уникальном формате визита

В программе визита белорусского лидера в Китай изначально анонсировалась традиционная дружеская семейная встреча с Председателем КНР.

Первый вице-премьер Николай Снопков, который курирует отношения Беларуси с Китаем и также находился в составе белорусской делегации, в интервью журналистам подчеркнул особый формат нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай.

Лукашенко о визите в Китай: Все прошло как нельзя лучше Об этом Президент Беларуси заявил журналистам перед отлетом из Пекина 04.06.2025 09:40

"Переговоры - это факультатив. Главное - поездка, которая в принципе (по формату общения. - Прим. БЕЛТА) не применяется ни с каким больше лидером мира. Это семейный дружеский обед. Это - главное. На это настроена вся поездка, - сказал он. - Мировому сообществу надо было бы взять пример с дружбы, взаимоподдержки, совместного развития Беларуси и Китая, что и демонстрирует нынешний визит Президента. Это не рабочий, не официальный визит. Это визит для семейного дружеского обеда. Наверное, и в глобальной повестке не помешало бы лидерам мировых держав собираться и разговаривать друг с другом об общем будущем их народов".

Николай Снопков напомнил, что Беларусь одна из первых поддержала инициативу китайского лидера о построении Сообщества единой судьбы человечества. "Это даже не экономический, а моральный путь. И мы им идем", - подчеркнул первый вице-премьер.

Об одном из главных вопросов в сотрудничестве с Китаем

Накануне встречи лидеров стран в Пекине состоялись переговоры Александра Лукашенко с представителями китайских деловых кругов.

Глава государства, говоря о предстоявшей встрече с Председателем КНР, назвал один из основных вопросов на повестке дня белорусско-китайского сотрудничества: "Это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси. Это идея Председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении".

В целом у лидеров Беларуси и Китая глобальная повестка с учетом ситуации. Но не менее глобальна и стратегична повестка двусторонняя. "Поэтому, конечно, наш руководитель не мог в практической плоскости не отработать вопросы, являющиеся для нас чувствительными и важными в стратегическом плане", - отметил первый вице-премьер.

Еще в 2023 году Председатель КНР Си Цзиньпин предложил более активно продвигать совместное технологическое развитие Беларуси и Китая на основе современных китайских технологий и белорусских компетенций в промышленности, прежде всего в машиностроении, тракторостроении, транспортном машиностроении. "С того момента мы очень активно эту тему развивали. Подписано коммюнике в рамках визита товарища Ли Цяна (речь об официальном визите в Беларусь премьера Госсовета КНР Ли Цяна в августе 2024 года. - Прим. БЕЛТА). Подписаны детализированные карты совместные, которые определяют конкретные проекты. И эта тема просто набирает обороты. У нас заканчивается Год науки и технологий. Следующий год - у нас будет двухлетка, посвященная именно промышленной кооперации. Поэтому сегодняшняя встреча является стратегическим посылом на более расширенное, углубленное сотрудничество с одним из ведущих мировых производителей тяжелой техники", - рассказал Николай Снопков.

О крепнущей дружбе и роли Китая в глобальном мироустройстве

Си Цзиньпин подчеркнул, что между Беларусью и Китаем крепнет традиционная дружба, укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество практически во всех сферах. "Мы сохраняем тесные контакты и координацию в международных делах. Будь то в рамках ШОС, ООН. Как и вы, как и наша страна, никогда не подчиняемся какому-либо международному гегемонизму, политике травли. Вместе мы защищаем международные справедливость и равенство", - сказал китайский лидер.

Он также пригласил Президента Беларуси на саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад в Пекине, которые пройдут в конце августа - начале сентября текущего года.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас взоры многих государств, в том числе и Беларуси, обращены в Пекин.

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин", - сказал белорусский лидер.

По его словам, еще 5 лет назад говорили: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать".