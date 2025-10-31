Александр Лукашенко посетил Березинский биосферный заповедник

Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Витебской области спустя неделю после обстоятельного и предметного разговора в Витебске о будущем севера Беларуси. Важное требование Александра Лукашенко - развивать регионы комплексно, включая социальную и производственную сферы. Такой подход главе государства показали на примере Березинского биосферного заповедника.

В 2025 году уникальной природной экосистеме (не только страны, но и всей Европы) исполнилось 100 лет. К юбилею здесь многое изменилось. Преобразования позволили создать принципиально новые возможности для развития туризма, улучшили качество жизни людей.

Президент поручил развивать туристические услуги с оглядкой на спрос, а также прокомментировал горячие темы последних дней, в том числе спекуляции вокруг метеозондов на границе.

Деревня Домжерицы находится всего в 130 км от Минска, но здесь совсем другой воздух и совсем другая природа. Причина - Березинский биосферный заповедник, который является единственным в стране. Есть национальные парки, заказники, но заповедник в Беларуси один. Место рядом с ним сделали таким, чтобы было хорошо и природе, и людям.

"Надеюсь, что скоро получу квартиру, а там и семья недалеко. Надежды на будущее оптимистичные", - признался младший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника Александр Спрингер.

Домжерицы сразу планировались как административный центр территории. Рабочая поездка Президента пришлась на знаковую дату 100-летия со дня основания заповедника.

Доклад Президенту подготовили в Доме экологического просвещения. Это центр образовательной и культурной жизни заповедника, где есть "зеленые классы", конференц-залы - все, чтобы принимать международные конгрессы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Чтобы такие изюминки были везде - это наша задача".

Инфраструктура находится под контролем управляющего делами Президента. Это правило ввели с момента начала работы Александра Лукашенко в должности. Смысл был простым: сохранить национальное богатство, потому что спекуляций на эту тему была масса. Незаконные стройки и "прихват" земель остановили быстро. Как результат - заповедные территории остались нетронутыми. Все, что происходит по соседству с ними, взяли под строгий контроль.

Заслушав доклад о развитии туризма в системе Управления делами Президента, к которой относится и Березинский биосферный заповедник, Александр Лукашенко ориентировал на развитие востребованных в настоящее время санаторно-курортных услуг.

"В это надо вкладывать деньги. И, формируя госпрограмму, надо именно это строить, если на это есть и будет спрос. На это надо тратить деньги, коль они возвратные", - сказал глава государства.

Управляющий делами Президента Юрий Назаров предложил построить на всей протяженности от Минска до озера Нарочь хорошую автодорогу, чтобы сделать более привлекательными туры выходного дня.

"Вот для госпрограммы еще одна задача. Надо строить", - согласился глава государства.

Если говорить о кредитовании, правительство подготовило программу - именно под турпроекты кредиты со ставкой 6 %. Если бизнес-решение просчитанное, то предложение очень удобное. Санаториям и агроусадьбам остается только делать дело: строить спа-комплексы, бани, предлагать "оздоровительные пакеты", тем более что белорусский воздух и правда лечит.

"Почему мы этих европейцев оздоровляем? У нас такая территория, болота, леса. А это что? Кислород. Мы дарим это европейцам, которые нас душат каждый день", - отметил белорусский лидер.

Президент объяснил: к правилам нужно относится разумно. 150-летнее дерево, даже если оно упало в самой чаще заповедника, нужно переработать. Стоит ли так поступать со всеми деревьями? Если это навредит природе, конечно нет. Для этого и есть ученые, которые тут работают. Но и не касаться леса просто потому что так прописано на бумаге, где абсолютно все учесть нельзя, - тоже бюрократизм. В Минске, где все уже, казалось бы, организовано, до сих пор есть места, к которым подошли с умом, обустроили совсем недавно, и получилось здорово.

"В Минске на берегу водохранилища, напротив той же арены, вдоль берега построены отдельно стоящие домики. Это было по моей инициативе. Для начала я сказал там 10 домиков построить. Через 1,5 года где-то спрашиваю, как там дела. А меня просят разрешить еще 20 домиков построить. Спрос есть, на год все запланировано", - рассказал Президент.

Это история не только про жителей мегаполиса и не только про белорусов. Тот, кто пробует жить в частных домах, редко возвращается в квартиры. Именно поэтому такой акцент в стране делают на деревни будущего.

Президента попросили оставить автограф. Книга почетных гостей на глазах стала музейным экспонатом.

Дальше главе государства показали лесопилку. Здесь производят не только доски, которые можно отправлять сразу на экспорт (это все-таки низкая добавленная стоимость), делают в том числе и мебель, хотя работает всего 5 человек.

"Такие производства надо тиражировать. И под это человек должен получить ссуду под смешной процент. Это и не жалко, потому что окупаемость высокая. Главное - реализация идет. Почему не делать? Витебскую область надо "натыкать" такими производствами", - сказал глава государства.

Общение с людьми началось практически в цеху. Самое честное мнение о том, как живется и работается в Домжерицах, было здесь.

На улице Александра Лукашенко уже ждали люди. Собрались все, кто работает в Домжерицах: лесники, учителя, медики, научные сотрудники. Многие родом из Минска. Кто-то приезжает по распределению, кто-то за мужем или женой и с удовольствием остаются.

Президент начал с того, что обозначил свою позицию по развитию таких центров, науки в том числе. Чтобы было все и сразу: и комфорт для людей, и абсолютно нетронутая природа.

"Меня многое здесь удивило, честно скажу. Что вы в центре этого огромного массива, и тут такая жемчужина. Наша главная задача - там, где есть возможность эти центры построить и сохранить, - туда будем направлять средства", - заявил Александр Лукашенко.

Такие производства дают в регионе баланс. Есть профессии, для которых нужно окончить вуз, ровно также, если не больше, здесь нужны профессии, которые дает колледж или училище. Первое место работы обеспечивают всем, а дальше - вопрос стремлений.

"Молодежи надо помогать там, где они ничего не могут что-то сделать", - сказал Президент.

На примере Домжериц Александр Лукашенко пояснил, что при наличии хороших условий для жизни и работы молодежь не стремится уезжать в большие города.

"Условия нужны для молодежи, чтобы они смогли заработать столько, чтобы содержать свою семью. У нас эти условия есть, - подчеркнул глава государства. - Я помню свои первые президентские годы, когда каждое утро я просыпался и не знал, чем же занять людей. А там, где заняты, - где же взять деньги, чтобы им заплатить. Ужас!"

"Сегодня тот, кто хочет заработать, тот может заработать. Для того, чтобы хорошо жить, нормально жить, у нас есть все. Но надо шевелиться. Наше дело - создать условия. Государство, власть должны создавать условия", - заявил Александр Лукашенко.

Он заметил, что человеку в принципе свойственно желать больше, чем у него есть. Поэтому даже состоятельным людям денег не хватает.

"Но в данном случае вы можете заработать столько, сколько хотите. Есть спрос (на вашу продукцию. - Прим. ред.)", - отметил Президент.

Белорусский лес действительно сродни нефти в других государства. Президент привел пример стран, чьи рудники, в том числе золотые, впечатляют, а вопрос голода все равно стоит - Экваториальная Гвинея, Кения, Зимбабве. Из 54 стран Африканского континента с 51 Беларусь развивает отношения.

"Я им говорю: если у вас нет денег, мы возьмем золотом. Золото имеет цену сейчас очень важную. Не умеете добывать? Мы сами будем добывать. Половину вам отдадим, половину заберем за нашу продукцию. Договорились. Они нас ценят, потому что мы люди умные, образованные. Мы умеем все, что нужно для человека. Я африканцам говорю, своим коллегам: "Если вы хотите работать президентами, прежде надо накормить и одеть людей", - сказал глава государства.

Местный воздух и виды наталкивают только на одну мысль - не потерять это все. Не просто так Березинский заповедник называют еще и "белорусским раем".

"Пока, слава богу, не воюем. А это - самое страшное. А воевать не будем, если будут у нас вот такие объекты, если у нас будет работа и если мы будем заняты. Когда есть экономика, вряд ли будет война. Вряд ли это государство будет воевать. Но если нет экономики - беда", - констатировал Александр Лукашенко.

"На нас (Беларусь - Прим. ред.) спрос есть. Но сейчас время такое непонятное, неизвестное, когда надо выстоять. Нам надо выдержать это время. Выдержим - будут жить наши дети. Не выдержим - окунемся в этот омут. 50 с лишним конфликтов и войн в мире сейчас. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача Президента и власти", - сказал глава государства.

Возможность задать вопросы Президенту была у всех желающих. И вопросы были довольно острыми. Например, про использование территорий леса. Ученые - народ принципиальный.

Татьяна Богуцкая приехала в Домжерицы 30 лет назад из Минска, стаж работы серьезный, она душой болеет за дело.

"Я считаю, что дерево вечно не растет. Оно молодое, среднего возраста, стареет, и в нужный момент его нужно изъять и посадить новое. Для меня природа - это все. Я сегодня рассказывал, когда я стал Президентом, все национальные парки и заповедники были взяты под мой контроль и объединены в Управление делами Президента для того, чтобы их сохранить", - отметил Президент.

Глава государства - Президент женский. Обсудили и условия декретного отпуска, в принципе ответ дали сразу на месте. Но слишком часто в последнее время эта тема звучит в публичном пространстве. Все хотят больше льгот, больше выплат, даже за одного ребенка семейный капитал.

Президент обозначил позицию: "У нас многодетные мамы хотят жить все в Минске. А я стремлюсь, чтобы семья дом построила на участке, чтобы что-то заготовили и в погреб положили. Может кто-то поросенка или корову будет держать, но чтобы эта многодетная семья шевелилась, зарабатывала. А дом и сарай - это подарок от государства".

О впечатлении от общения с Президентом журналисты спросили у жителей Домжериц чуть позже, когда эмоции улеглись.

"Слава богу, что жив-здоров и процветает, и мы вместе с ним", - сказала местная жительница.

"Для народа он делает все. Я очень доволен, что у нас такой Президент и такая страна", - признался мужчина.

На позитивной ноте рабочая поездка подошла к концу. Не обошлось без небольших, но очень оригинальных подарков - например, улья пчел.