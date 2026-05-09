Александр Лукашенко в Москве принимает участие в торжествах в честь 81-й годовщины Победы

Александр Лукашенко в Москве принимает участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Беларуси на центральной трибуне Красной площади вместе с ветеранами, официальными лицами и лидерами других государств присутствовал на параде. Перед началом участники почтили память героев минутой молчания.

Великая Отечественная война стала испытанием для миллионов советских граждан. 8 мая в разговоре с Владимиром Путиным Александр Лукашенко отметил, что наши предки в свое время спасли от коричневой чумы не только Европу - весь мир. Это наше великое достояние. Это достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза.

По завершении парада Александр Лукашенко и главы делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.





Мемориал у стен Кремля в Александровском саду имеет глубокое смысловое значение. Останки неизвестного солдата были захоронены здесь в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой.

За это время выросло первое поколение советских граждан, которое не знало ужасов войны. В открытии мемориала принимали участие Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и уроженец Беларуси Константин Рокоссовский.