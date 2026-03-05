Александр Лукашенко в преддверии 8 Марта вручил женщинам госнаграды

В преддверии 8 Марта слова признательности и восхищения адресованы прекрасной половине человечества. В Беларуси целый год посвящен женщинам. Учитывая, сколько мероприятий запланировано, соотечественницы о себе еще как заявят!

В преддверии 8 Марта Президент Беларуси вручил государственные награды белорускам. Порой трудно представить, но многие женщины сделали невозможное. Одни решились на очень большую семью, воспитывают пятеро и более детей, за что удостоены ордена Матери. У других в семье двое и трое, а они еще сумели построить карьеру и занять руководящие должности. Их труд и вклад в развитие суверенной страны отмечен орденами, медалями и почетными званиями. Как справедливо отметил Александр Лукашенко, в Беларуси созданы все возможности, чтобы женщины при желании состоялись в любой профессии.

Грация, красота, сила и никаких гендерных стереотипов… В Беларуси женщины наравне с мужчинами занимают высокие должности, летают в космос... Выбрать свою стезю в жизни - их право.

Анжела Алференок, начальник производства "Управляющая компания холдинга "Марко":

"В легкой промышленности, наверное, 80 % - это женщины, на которых держится отрасль. Пусть наши мужчины говорят, что они руководят государством, но, мне кажется, женщина всегда где-то рядом за мужчиной, она подскажет, расскажет и направит".

вручение госнаград news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325b7633-59ce-4c34-b35d-ad59c9566d32/conversions/cfb6bb48-e595-446c-b08e-5c2d9a98d00b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325b7633-59ce-4c34-b35d-ad59c9566d32/conversions/cfb6bb48-e595-446c-b08e-5c2d9a98d00b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325b7633-59ce-4c34-b35d-ad59c9566d32/conversions/cfb6bb48-e595-446c-b08e-5c2d9a98d00b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325b7633-59ce-4c34-b35d-ad59c9566d32/conversions/cfb6bb48-e595-446c-b08e-5c2d9a98d00b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Некоторые посвятили себя материнству, а кто-то легко совмещает это с карьерой. Быть мамой - тяжкий труд. На женских плечах буквально все: быт, вопросы здоровья, уроки, забота, развитие детей. И растворяясь в этих хлопотах, главное не забывать о себе.

"Я думаю, Бог дает каждому человеку для счастья все необходимое. Просто нужно его увидеть, оно рядом. Счастье - это, в первую очередь, дарить тепло людям и его получать взамен", - считает белоруска.

Семейная идиллия семьи Смоляга

Чтобы прочувствовать, что значит быть не просто многодетной семьей, а родителями пятерых, съемочная группа "Первого информационного" напросилась в гости к семье Смоляга.

"На свадьбе ведущий спросил: "Сколько у вас будет детей". Сразу пришла мысль: пятеро. И вот у нас пятеро, так что план мы выполнили", - говорит многодетный отец Андрей Смоляга.

идиллия семьи Смоляга news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7bc57f7-a39f-4418-80b0-e6b3fa232f90/conversions/58ef465b-d521-4923-9c4a-31762226f102-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7bc57f7-a39f-4418-80b0-e6b3fa232f90/conversions/58ef465b-d521-4923-9c4a-31762226f102-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7bc57f7-a39f-4418-80b0-e6b3fa232f90/conversions/58ef465b-d521-4923-9c4a-31762226f102-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7bc57f7-a39f-4418-80b0-e6b3fa232f90/conversions/58ef465b-d521-4923-9c4a-31762226f102-xl-___webp_1920.webp 1920w

18 лет назад свадебный прогноз семейного счастья Андрея и Татьяны Смоляга оказался верным. Сегодня они многодетные родители - растят троих сыновей и двух дочерей.

"Я очень благодарна супругу, что он делает по дому все то же, что и я, даже может и больше, - признается многодетная мама Татьяна Смоляга. - То есть у нас нет мужских обязанностей по дому и женских. Если я могу закрывать его вопросы, закрываю. Он всегда закрывает, если нужно, мои вопросы".

Многие белоруски решились на рождение троих детей и более и уже воспитывают внуков. А у кого-то все еще впереди и семье, и в карьере. Пока сконцентрированы на личностном росте, спортивных достижениях. В любом случае, это важно - знать, что у тебя гарантированно есть все для самореализации. И самое бесценное - жизнь в мирной стране.

А. Лукашенко: В этот праздник мужчины Беларуси готовы все сделать ради женщин страны

Как заметил Президент, торжественная церемония награждения в преддверии 8 Марта отличается от других: она всегда очень теплая, искренняя и душевная. "2026 год в Беларуси посвящен именно вам - таким разным, но единым в стремлении сделать нашу страну лучше и счастливее. В этом, наверное, суть нашей (белорусской. - Прим. ред.) женщины", - сказал он.

награда в руках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2626262-1279-4414-922d-32f0b6e55e7f/conversions/0e752a18-f0ea-41a8-b02f-b71837d01c8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2626262-1279-4414-922d-32f0b6e55e7f/conversions/0e752a18-f0ea-41a8-b02f-b71837d01c8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2626262-1279-4414-922d-32f0b6e55e7f/conversions/0e752a18-f0ea-41a8-b02f-b71837d01c8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2626262-1279-4414-922d-32f0b6e55e7f/conversions/0e752a18-f0ea-41a8-b02f-b71837d01c8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Во Дворце Независимости чествовали скромных тружениц, настоящих профессионалов, хранительниц национальных традиций и домашнего очага, а главное - матерей.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этот праздник мужчины Беларуси готовы все сделать ради женщин страны. "Потому что ваши счастье, настроение, ваши успехи зависят от белорусских, прежде всего, мужиков. Кто-то махнет и за пределы страны, всякое бывает. Но вы помните, что здесь, в Беларуси, мы вас ценим, любим и здесь ваша земля", - сказал он.

Поддержка материнства и детства в Беларуси

На женского Президента можно положиться. В Беларуси выстроена беспрецедентная поддержка материнства и детства. Декрет - 3 года. Выплаты на детей и пособия ежегодно растут. Для многодетных действует программа "Семейный капитал". С 2026 года финансовая поддержка увеличилась. Бесплатная медицина, оздоровление… Созданы все условия, чтобы женщина была уверена, что у нее надежный тыл.

За пять лет на 15 % в Беларуси увеличилось количество многодетных семей

"Троих и более малышей воспитывают 120 тыс. семейных пар. Есть такие целеустремленные, я бы даже сказал героические родители, у которых 10 наследников. Особенно этим славятся наши южане, Брестская область. И абсолютные рекордсмены - семья, у которой 14 детей! Это Минщина. Если здоровье позволяет - надо брать с них пример", - ориентировал глава государства.

Президент выразил уверенность, что люди, глядя на участниц церемонии - таких цветущих и счастливых, задумаются о втором ребенке, а там и о третьем. "Государство таких людей поддержит. Как бы ни было трудно и сложно, - заверил он. - Семья, настоящая, крепкая, со звонкими детскими голосами, - это продолжение не только чьей-то фамилии, но это продолжение всего белорусского народа".

Женщины, которыми гордится вся страна

букет в руках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/906bfe21-af39-43f6-a950-237c568ad2af/conversions/4c4bd6b6-4477-46de-af75-8b28ca88cf4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/906bfe21-af39-43f6-a950-237c568ad2af/conversions/4c4bd6b6-4477-46de-af75-8b28ca88cf4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/906bfe21-af39-43f6-a950-237c568ad2af/conversions/4c4bd6b6-4477-46de-af75-8b28ca88cf4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/906bfe21-af39-43f6-a950-237c568ad2af/conversions/4c4bd6b6-4477-46de-af75-8b28ca88cf4f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Теперь про этих женщин знает вся страна. Хотя многие уже привыкли к медийности. Наша гордость - Юлия Апанасович. 11 лет подряд чемпионка Беларуси по боксу. Наталья Машарская - декан факультета оздоровительной физкультуры БГУФК - мама главы Национального агентства по туризму. Да и семейный подряд отличился. Фамилия Радоман - на слуху. Муж возглавляет знаменитый "Снов", супруга почти полвека посвятила образованию.

Галина Радоман, директор ГУО "Сновская средняя школа" Несвижский район:

"В Год белорусской женщины мы чувствуем внимание к себе, трепетное отношение, заботу, спокойствие за наших детей и внуков, что мы можем спокойно их растить".

Так хочется, чтобы флер 8 Марта был ежедневным, тем более если Год белорусской женщины! Когда мужчины бесконечно говорят добрые слова, подчеркивают ценность и признаются в любви. Но в жизни бывает всякое… Если надо, мы, конечно, за себя постоим.

Президент - женщинам: Если кто-то обидит, напишите мне в TikTok

"Счастливых вам праздников! - поздравил Президент. - И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. У нас же TikTok есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, напишите мне. Я обязательно отреагирую. Дмитрий Николаевичи Крутой, глава Администрации, он услышит это, он раньше меня возьмет на контроль. Успехов вам! Счастья! И вашим деткам счастья, успехов".

Сегодня сложно было сдержать эмоции, и это действительно про наших женщин, когда от сердца. Все с душой - к семье, к делу, зачастую жертвуя личным временем и интересами.

Екатерина Мягкова, многодетная мама, воспитатель Нарочанского детского сада news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b135bb54-6930-4837-b8a9-f0bf28ef1b31/conversions/57542b14-4a43-4c02-addd-7cb587824ae6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b135bb54-6930-4837-b8a9-f0bf28ef1b31/conversions/57542b14-4a43-4c02-addd-7cb587824ae6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b135bb54-6930-4837-b8a9-f0bf28ef1b31/conversions/57542b14-4a43-4c02-addd-7cb587824ae6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b135bb54-6930-4837-b8a9-f0bf28ef1b31/conversions/57542b14-4a43-4c02-addd-7cb587824ae6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Мягкова, многодетная мама, воспитатель Нарочанского детского сада:

"Я работаю в детском саду. Дети меня любят, и я деток люблю. Наверное потому и стала многодетной мамой: потому что дети - это цветы жизни нашей".

Татьяна Аксамит, начальник управления образования Гродненского райисполкома:

"Конечно, восхитительная, замечательная церемония. И я наполнена гордостью, гордостью за нашу страну, за Гродненский район, где я работаю, за наших женщин, которым посвящен 2026 год. И, конечно, такое внимание, которое Президент всегда проявляет к труженикам, к женщинам нашей страны, оно восхищает. Мы очень гордимся и своей профессией, и тем, что удостоены этой награды".