Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу в одном из храмов Беларуси

Церковь в Околице была заложена в 2017 году. Храм получил свое название в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница", история которой уходит в XVI век. Облик церкви определяют черты древнерусского зодчества. Главный акцент в интерьере - рельефы на тему двунадесятых праздников, сделанные вручную. При этом все работы выполнены в камне с отказом от золота и избыточных рамок.

"Этот храм становится центром нашей страны в том плане, что многие-многие люди в этот светлый добрый праздник свои взоры обращают к Господу. Находясь в этом светлом месте, хочу всех вас (и наших белорусов - тех, кто нас услышит) поздравить с этим светлым долгожданным праздником", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также выразил самые теплые пожелания в светлый праздник Рождества. "Еще раз желаю вам здоровья, успехов, живите в мире. Часто говорю об этом: сделайте только то, что вы должны сделать на своем рабочем месте. Врач у себя в больнице, учитель в школе, преподаватель в вузе, государственный служащий, священнослужитель на своих местах. И все у нас будет нормально. Все остальное за мной. Счастья, успехов, здоровья, радости, меньше огорчений, горечи, особенно от ваших детей", - пожелал Президент.