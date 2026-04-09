Александр Тереховец назначен вице-премьером по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Терехова заместителем премьер-министра. Он будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает БЕЛТА.
До настоящего времени Александр Терехов занимал пост генерального директора государственного производственного объединения "Минскстрой". А до этого на протяжении ряда лет возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
"Что касается стройки, я думаю, проблем у тебя тут нет. Ты уже освоил это как следует. Жилищно-коммунальное хозяйство тоже знаешь. А там все сконцентрировано, начиная от жалоб людей наших и заканчивая тем же строительством. Может, не в таких объемах с нуля - больше капитальным ремонтом придется заниматься и прочим. Считать деньги, уверен, что тоже научился, поскольку нельзя работать руководителем и не уметь считать деньги", - сказал Александр Лукашенко.
Президент отметил, что на данный пост вице-премьера был ряд предложений. "Я согласился на твою кандидатуру только потому, что ты практически многое попробовал и в общем-то неплохое предприятие", - поделился глава государства.