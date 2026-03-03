3.75 BYN
"Без науки нет развития" - Лукашенко дал напутствие кадрам при назначении в НАН Беларуси
Без науки нет развития. Этот тезис Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил при назначении новых заместителей председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Говорить о науке не стану, очень многое сказано. Без науки нет развития. Что касается нашей науки, я не скажу, что мы тут загниваем с точки зрения науки. Но то, что дает нам наука, особенно для прикладных направлений, это крайне недостаточно. Вы это прекрасно знаете, - сказал глава государства. - То, что нам надо встряхнуть Академию наук, - это факт. Я тоже об этом говорил. Для этого туда и направлен человек относительно молодой, деятельный, который понимает, что от него требуется (речь о председателе Президиума НАН Владимире Каранике. - Прим. БЕЛТА)".
"Но один в поле не воин. Ему была поставлена задача найти таких, как вы, - молодых, но опытных, на которых можно опереться. Вместе и вперед!" - напутствовал Александр Лукашенко.
Как сообщалось БЕЛТА, Виталий Залесский назначен первым заместителем председателя Президиума Академии наук. До настоящего времени он работал в должности директора Физико-технического института НАН Беларуси.
Заместителем председателя Президиума назначен Алексей Труханов. Прежде он занимал пост академика-секретаря Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси.