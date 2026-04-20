Большая геополитика и личная история - Президент дал интервью RT

Беларусь, США и Россия. Большая геополитика и личная история. Мнение о диктатуре и европейском стиле управления - все это темы интервью Александра Лукашенко телеканалу RT.

20 апреля в эфир вышла полная версия почти двухчасового общения американского журналиста Рика Санчеса с нашим Президентом.

"О политике Запада, белорусских выборах и переговорах с США" - заголовок интервью Александра Лукашенко RT, по сути, отражает темы, которые постоянно находятся в нашей новостной повестке.

Коротко покажем вам закулисье подготовки и боевое настроение Рика Санчеса.

На старте съемок стало понятно, не будет ни "формального", ни "неловкого"

"Здравствуйте, господин Президент", - поприветствовал Рик Санчес Александра Лукашенко.

"Почему господин? - удивился Президент Беларуси. - Мне когда говорят господин, я отвечаю, что мне бы господином побыть хотя бы один год".

"Великолепно", - рассмеялся Санчес, сделал поклон и по-дружески похлопал по плечу. - Рад видеть Вас".

Детали интервью

Казалось бы, небольшой разговор с юмором, но в этом коротком диалоге много смысла. Рик Санчес - американец кубинского происхождения. Иммигрант без связей и денег - тогда, успешный журналист - сейчас. Александр Лукашенко - выходец из деревни, простой семьи, без связей и денег - тогда, первый Президент Беларуси - сейчас. Похож ли у них взгляд на мир? Может быть, не во всем. Но в том, сколько сил стоит пробить себе дорогу и что такое справедливость - точно. Первый вопрос был как раз про это: коррупцию и понимание справедливости белорусским лидером.

Лукашенко: Я видел море несправедливости

В начале беседы ведущий RT Рик Санчес заметил, что на Западе хорошо известно о жесткой позиции Александра Лукашенко по отношению к коррупции. Такую позицию даже называют профессиональной этикой белорусского лидера. Журналист поинтересовался, что лежит в основе этой убежденности.

Президент рассказал, что вырос в бедной семье, в жизни видел много несправедливости. "Этот принцип справедливости - он оттуда. Из того, что я видел эту несправедливость, навсегда для себя решил, что в основе моей политики будет лежать борьба за справедливость", - обратил внимание он.

"Коррупция - это вопиющее качество и показатель несправедливости" - подчеркнул глава государства.

Поддержка Лукашенко в цифрах

Встреча Лукашенко и Трампа, большая сделка и ее условия, отношения Беларуси и Евросоюза, дружба нашего Президента с мировыми лидерами. Ядерное оружие, чувствует ли себя Беларусь спокойнее? Перед кем отчитывается Лукашенко? И что будет с Беларусью после Александра Григорьевича? Почти за 2 часа интервью Санчес не раз скажет о его понимании, "почему Беларусь идет своим путем". И приведет цифры, которые могу удивить самых больших скептиков.

Во время беседы журналист Рик Санчес рассказал о высоком уровне поддержки Президента Беларуси со стороны населения. С его слов, данные опросов, проведенных белорусскими социологами, показывают поддержку 78 % населения страны. Схожую цифру (около 70 %) дают и западные социсследования. "Некоторые западные лидеры типа Трампа, Макрона, Стармера все вместе взятые, возможно, не обладают такой поддержкой своего населения. Они лишь мечтают о том, чтобы их так поддерживали, - сказал интервьюер. - Может быть, они и говорят, что вы диктатор, вот так к вам относятся именно потому, что, возможно, завидуют цифрам?"

"Среди политиков определенная зависть друг к другу у нас есть. Это действительно так, - отметил глава государства. - Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78 %, не 80 %, но хотя бы 60 % (поддержки населения - прим. ред.)".

Глава государства отметил, что отношение к нему на Западе могло бы измениться, если бы он выступал как декорация для их политики. "Но я человек другой: поддакивать и быть декорациями для кого-то, в том числе и для Трампа, я не могу, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Дело в том, что я - первый Президент Беларуси, последующая политика других президентов будет во многом основана на моей политике. Я должен, как у нас принято говорить, заложить основу нормальной, жизнеутверждающей политики будущих президентов".

"Я думаю о будущем, - сказал он. - Какова будет Беларусь? Какова будет политика других президентов? Что после меня останется? Новому поколению что мы дадим? Это главное".

Александр Лукашенко подчеркнул, что беда и проблема многих западных лидеров в том, что они, приходя к власти, ведут себя так, чтобы извлечь максимальную личную выгоду за короткое время, вместо того чтобы действовать в интересах народа. Это касается, например, и президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Фридриха Мерца. "Они временщики. Пришли, схватили и ушли - вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема. Они нас когда-то учили: Россию, нас, Казахстан, Украину, другие страны. А сейчас они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы. Учиться и делать выводы они не хотят", - сказал Президент.

Прозвучат в интервью и уже в нашем новостном поле не самые провокационные вопросы, но планируются они именно такими. На тему, считает ли себя Лукашенко диктатором, Александр Григорьевич уже и шутил, и говорил "да", и говорил "нет", и мерч уже выпускали с надписями "Мне трудно понимать демократию", настолько это заезженная пластинка - для нас с юмором, для западной пропаганды - все всерьез. Еще один ответ на эту тему, но с расположенностью к интервьюеру, надеемся, поставит точку в пуле вопросов про диктатуру наших заокеанских коллег.

"А вы диктатор? Вы себя таковым считаете?" - спросил Рик Санчес.

"Я? Нет, ни в коем случае. У меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа этот ресурс есть, он диктует - в Венесуэле, на Кубе, пытается в Иране диктовать, Китаю - всем странам что-то продиктовать. У него есть этот ресурс, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Я историк. Я знаю, как было в истории. Если у тебя нет этого ресурса, то не пытайся диктовать".

"Диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Как произошло у вас (у США, где долго жил и работал журналистом Рик Санчес - прим. ред.) с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похожее. Поэтому, если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще и голову на плечах, как у нас говорят, иметь", - добавил Президент.

Темы большой геополитики

Затронули в разговоре и темы большой геополитики. Удивило ли белорусского Президента, как Иран справился с американскими атаками. И как это влияет на весь мусульманский мир?

"Удивило ли вас, насколько плохо сработала американская противовоздушная оборона на Ближнем Востоке и насколько Иран хорошо оказался подготовлен? И финальная ремарка по этой теме. Что стоит за успехом Ирана? Отношения с Китаем и помощь Китая? Может, помощь России? Какие-то разведданные, которые они дали Ирану? Откуда Иран нашел силы, способные противостоять Америке с ее невероятной мощью?" - задал вопрос Рик Санчес.

Александр Лукашенко отметил, что в этом не нужно видеть какую-либо конспирологию. Он обратил внимание, что Иран знал, где находятся американские склады оружия и вооружений, и мог поразить эти цели.

"Привезли вы там несколько сотен ракет на авианосцах, других кораблях к иранским берегам или же у вас там на базах расположено определенное оружие. Это так, что тут удивляться, - констатировал глава государства. - Иран знал все ваши точки, все ваши склады оружия и вооружений в соседних странах Персидского залива: в Эмиратах, Катаре, Кувейте и так далее. Где у вас еще? В Саудовской Аравии были базы. Они пристреляны были, если по-военному говорить, иранцами".

При этом Президент выразил уверенность, что если бы у Ирана было оружие, сопоставимое по мощи с американским, он мог бы как минимум стереть с лица земли Израиль: "У них (иранцев - прим. ред.), конечно, уровень поменьше, но ненамного. Беспилотники были, ракеты были определенной дальности, даже до 4 тыс. км".

Глава государства добавил, что Иран спрятал свое оружие в горах и места хранения оказались недосягаемы для американских ракет. Когда США стало казаться, что они победили, Иран стал наносить удары ракетами и тысячами беспилотников. "Даже "Золотой купол" (система противоракетной обороны - прим. ред.) Израиля справиться с этим не мог, не говоря уже об американских базах, которые были в Персидском заливе, о ваших кораблях, которые привезли туда эти ракеты и использовали их", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что США уничтожили в Иране школы, музеи, объекты культуры, жилые дома, отдельные электростанции, нефтяные промыслы, а также убили руководство страны. Тем не менее это не стало катастрофой для Ирана, который смог нанести ответный удар.

"Вы убили руководство Ирана, это вам аукнется. После Венесуэлы вы показали свое лицо. Убили - ну и что дальше? На место руководителей убитых пришли другие, более радикальные. То, что вы разрушили дом в одном квартале... Люди худо-бедно - теплая страна - в палатки переселились и живут. То, что вы убили детей, вас не красит. Их уже не вернешь. Но это не катастрофа для Ирана. И они своими беспилотниками, которые, может быть, похуже американских, а где-то им не уступают, своими "Шахедами" нанесли соответствующий удар", - резюмировал Александр Лукашенко.

"Победителя здесь не будет. Победил пока чуть-чуть мир", - сказал Александр Лукашенко

Еще вопросы о стиле европейского руководства, насколько Лукашенко важно, чтобы его любили, что белорусский Президент думает про НАТО, возможный визит в Америку - все это в полной версии интервью.