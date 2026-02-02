Бразилия надеется восстановить сотрудничество авиакомпании Embraer с Беларусью

"Думаю, нам надо подходить к выстраиванию отношений интенсивно и не усложнять их. Основой является экономика, поэтому надо выбрать те направления сотрудничества в экономике, которые интересны Бразилии и Беларуси. Бразилия переживает важный политический момент. Насколько я информирован, в этом году у вас состоятся всеобщие выборы, вы будете избирать всех, кого только можно. Откровенно говоря, я в этом вам не завидую, потому что это тяжелый период. Но мы очень переживаем за то, чтобы нынешний президент Бразилии на этих выборах сохранил свою должность. Насколько я также информирован, он подтвердил свое участие в этих выборах. Мы всячески будем способствовать тому, если это нужно будет для Бразилии, чтобы выборы прошли в спокойной мирной обстановке, в интересах бразильского народа. У нас есть очень много взаимовыгодных вопросов, которые сегодня мы с вами можем обсудить, которые поднимались мною ранее, но некоторые из них не нашли своего разрешения. А коль они взаимовыгодны, как вы видите, время очень быстро меняется, нам надо подойти серьезно к этим вопросам и определиться, будем ли мы в этом направлении двигаться или же нет".