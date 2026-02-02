3.75 BYN
Бразилия надеется восстановить сотрудничество авиакомпании Embraer с Беларусью
Общие интересы с Южной Америкой: во Дворце Независимости на повестке совместные проекты с Бразилией.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии Бернард Кингл завершает свою дипмиссию, но это время не только для подведения итогов, скорее, (с учетом понимания дипломата, как можно работать с белорусами) выстраивание стратегии для преемника.
Александр Лукашенко подчеркнул, что взгляды на мироустройство двух стран сейчас полностью совпадают. Это, конечно, влияет на создание эффективной модели отношений между государствами.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Думаю, нам надо подходить к выстраиванию отношений интенсивно и не усложнять их. Основой является экономика, поэтому надо выбрать те направления сотрудничества в экономике, которые интересны Бразилии и Беларуси. Бразилия переживает важный политический момент. Насколько я информирован, в этом году у вас состоятся всеобщие выборы, вы будете избирать всех, кого только можно. Откровенно говоря, я в этом вам не завидую, потому что это тяжелый период. Но мы очень переживаем за то, чтобы нынешний президент Бразилии на этих выборах сохранил свою должность. Насколько я также информирован, он подтвердил свое участие в этих выборах. Мы всячески будем способствовать тому, если это нужно будет для Бразилии, чтобы выборы прошли в спокойной мирной обстановке, в интересах бразильского народа. У нас есть очень много взаимовыгодных вопросов, которые сегодня мы с вами можем обсудить, которые поднимались мною ранее, но некоторые из них не нашли своего разрешения. А коль они взаимовыгодны, как вы видите, время очень быстро меняется, нам надо подойти серьезно к этим вопросам и определиться, будем ли мы в этом направлении двигаться или же нет".
Бразилия надеется восстановить сотрудничество Embraer с Беларусью. Об этом заявил журналистам посол Бразилии. Дипломат с сожалением отметил, что работа в этой сфере была затруднена из-за санкций, но сейчас, когда они сняты, оно может быть восстановлено. Авиакомпания "Белавиа" активно использует бразильские самолеты Embraer для среднемагистральных рейсов.
Бернард Клингл, посол Бразилии в Беларуси:
"Мы надеемся это сотрудничество возобновить. Конечно, здесь все зависит не только от Беларуси и Бразилии, нужно рассматривать в целом политический контекст. Нам кажется, что нам удастся преодолеть остающиеся проблемы, потому что мы считаем, что сотрудничество между Беларусью и Embraer будет взаимовыгодным. Мы производим самые лучшие самолеты, а Беларусь готова предложить нам очень большой рынок - пространство не только Беларуси, но и СНГ".
На сегодняшний день основу белорусского экспорта в Бразилию составляет калийные и азотные удобрения. Интерес южноамериканских партнеров в Беларуси есть и в области агросектора. Из Бразилии к нам традиционно везут кофе. 765 млн долларов - цифра взаимной торговли в 2025 году. Над увеличением будут работать в ближайшей перспективе.