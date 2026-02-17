"Давайте шевелиться и работать" - Лукашенко ориентирует правительство на результативность

17 февраля состоялся жесткий и прямолинейный разговор Президента Беларуси с правительством и профильными специалистами, кому доверены руководящие должности. Критике Александр Лукашенко подвергнул факты бездействия, нарочитой показухи и дисциплинарной неисполнительности.

Существует много нюансов, порой нет простых решений. В этом случае глава государства всегда за то, чтобы обсудить какие-то моменты, посоветоваться, но зачастую происходит так, что все ждут, "а что скажет Президент" или отмашки сверху. Это касается абсолютно всех сфер.

Как сказал Александр Лукашенко, экономика стала полем боя. Правительству Александр Лукашенко поручил в приказном порядке срочно остановить спад, разгрузить склады и найти новые контракты. Все ключевые предприятия должны быть взяты буквально на ручной контроль.

Любое из совещаний Президента - повод для долгой рефлексии. Александр Лукашенко всегда требует конкретику от правительства и профильных специалистов: как будем достигать результата и что делать, если просели. Не стоит думать, что по накопившимся проблемам только Витебская область - козел отпущения. Такая ситуация характерна для всей страны по многим показателям. Есть сферы, где буквально нужно спасать ситуацию.

"Мероприятие не носит торжественный характер. Очень бы хотел, чтобы оно было рабочим, - сразу по прибытии расставил акценты глава государства. - Мы находимся в очень непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике. Мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны Европейский союз, с другой - Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении, мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок".

"Для того мы и есть, как нас называют, элита - самые подготовленные и информированные люди. Поэтому я вас призываю к очень откровенному разговору. Приукрашивать ничего не надо. Аккуратно, тонко, но мы, даже проверяя Вооруженные силы, откровенно говорим о наших недостатках, что вообще никогда не принято делать ни в одном государстве", - заявил Александр Лукашенко.

"Посмотрел на Кубракова (министр внутренних дел Иван Кубраков - прим. ред.). Молодец! То, что произошло, то произошло. Но через несколько минут, раньше скорой помощи (прибыли правоохранители - прим. ред.). Был министр там и на месте разбирался, кто в чем виноват. Так должно быть, если мы хотим считать себя народным государством", - заявил Президент.

Отчет правительства за 2025 год

Мероприятие было определено как "отчет правительства за 2025 год". Но по тональности разговора - жесткого и прямолинейного - Президент отчитывал всех тех, кто обещал и не сделал или вовсе подошел к тому или иному вопросу наплевательски. Разговоры про "скидки на внешние обстоятельства" Александр Лукашенко категорически слушать не хочет.

"Нас много критикуют за некую многовекторность. Многовекторность наша - это не схватить что попало и бежать в сторону, допустим, от России или Китая или наоборот. Многовекторность в любом государстве должна быть продиктована состоянием внутренних дел государства и экономикой. Наша многовекторность проистекает из экономики", - подчеркнул глава государства.

Президент констатировал, что в настоящее время в отношении Беларуси введены жуткие санкции. "Нам фактически отрубили одно из экономических крыльев - западное крыло. Там были наши определенные интересы, там мы работали. Поэтому этот вектор для нас был важным. Но наиважнейший вектор всегда был и останется, - уверен Александр Лукашенко. - Никто после нас, после меня свои рынки никому не отдаст. Каждый борется за свои рынки, потому что это способ выживания того или иного государства. Везде борьба. Даже если кто-то что-то обещает, через месяц снова и снова надо пробиваться на рынки".

Глава государства указал, что сейчас, например, страны Африки стремятся найти себе новых партнеров, здесь Беларуси надо активно работать. "Здесь наше место. Мы высокотехнологичная страна, многое можем делать. Я уже говорил, что страна определяется не размерами и численностью населения, а своими возможностями. Мы с добром приходим, учим людей нашим технологиям".

"Мы проводили и будем проводить многовекторную политику. Единственный вопрос заключается в том, что один вектор у нас остается (вы знаете его), второй вектор смещается южнее - на Африку, Азию и в те страны, где нас ждут, - заявил Президент. - При этом ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов Европу. Мы - центр, часть этой Европы. Да, сегодня с Европейским союзом непросто".

В тезисах Президента на основе материалов контролирующих органов - реальная и не всегда лицеприятная картина. Никто не собирается что-то прятать или маскировать за нейтральными формулировками. Тем, кто переживает, что озвученную информацию вывернут наизнанку наши оппоненты, Президент так и сказал: "Наплевать! Работаем в интересах своих людей. И люди должны знать реальную картину".

Лукашенко: Экономические показатели в январе провалены

"Проще не будет, это показал январь, который вы полностью провалили. Поэтому я и откладывал отчет правительства на это время, чтобы мы уже имели точные результаты прошлого года и получили результаты первого месяца, чтобы определиться и видеть тенденцию", - отметил Александр Лукашенко.

"Часто говорю: вы забыли 2020 год. И если вы думаете, что 2020 год - это там внешние враги какие-то… Нет, если бы не было внутренней нашей соответствующей ситуации, никакие бы враги сюда не влезли. А если б влезли, то мы бы их пресекли в первые дни. Но наша самоуспокоенность… Наблюдаю это и сейчас везде", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров, где видит самоуспокоенность. "На первое место выдвигаются средства массовой информации. Вы знаете мое отношение к СМИ. Война идет на поле СМИ. И я вот смотрю новый канал, БТ 1, 2, 3 и прочие… Слушайте, новый новостной канал: неделя прошла, новость была неделю тому назад (к примеру, утром посмотрел: Трамп еще не решил, что делать с Ираном). Ребята, да это он неделю тому назад сказал. Неужели это главная новость?" - спросил Президент.

"И везде так. Вот эта заскорузлость, безответственность людей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что даже в вопросе наличия наглядной информации на улицах города о проведении Года белорусской женщины Президенту пришлось делать замечание.

"Вы что, так будете и дальше жить? Увидел где-то что-то Президент - пнул. Не пнул - ну и хорошо", - поставил ребром вопрос глава государства.

Еще один пример - состояние загородных дорог, с которых убрали снег, но он так и остался лежать отвалами на обочинах. "Еду - корыто. Очистили снег, налево-направо сбросили. Потом дождик, получился барьер "железобетонный". Вот сейчас пойдут дожди, оттепель и образуется корыто - вода будет на асфальте. Мы разрушим все дороги, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Неужели нельзя было столкнуть снег не на обочину, а туда в откос, чтобы вода стекала всю весну, когда будет таять снег. У нас что, дорожники этого не знают? Или у нас вице-премьера нет, который этим занимается?"

"Разрыли Жодино. Тоже показуха, Президент же будет ехать. Трубы таскают, кабель тянут какой-то и прочее. Я думаю, ребята, а вы в октябре-ноябре не могли это закончить? Зачем вы людей (сегодня мороз, завтра - дождь) таскаете по этой грязи и устраиваете какую-то показуху?" - добавил он.

Александр Лукашенко напомнил также об экономии на уличном освещении, по поводу чего ранее давал поручения: "Ах, 10 минут не туда, 10 минут не сюда. Да это экономия - половина повышения пенсий. Это деньги, везде деньги. Мы это не считаем. А зачем считать? Это же бюджет… Если кто-то хочет светиться, пусть светится, включает фонари у себя, но платит за это".

"Там, где бюджет, там, где государство, толку нет. Давайте договоримся: мы - хозяева на этой земле, и о вашей работе я буду судить по-хозяйски", - заметил глава государства.

Экономика - главное

Проблем извне и так хватает, так что не нужно создавать дополнительные самим себе. Экономика - залог спокойствия в обществе, той самой стабильности, которая стала одной из ассоциаций страны. Народы других государств, где сейчас сидят без света, отопления, воды и топлива, просто мечтают о такой диктатуре.

"Время почти военное. Почему? Экономика стала реальным полем боя. Экономическими инструментами достигаются цели классической войны: отобрать ресурсы, вызвать социальные протесты, заставить выполнять не наши правила - жить по другим правилам, - сказал глава государства. - Я хочу, чтобы вы раскрыли глаза и поняли, как развивается мир. Господь нас уберег от этой жуткой непонятной рыночной экономики. Помните, нас учили все время: рынок все отрегулирует. Ничего мы не бросили, терпели и сегодня поняли: никакой рынок ничего не регулирует. Кинул глаз на север - Гренландия богатая - давай ее сюда. Даже Канада, одна из крупнейших стран мира, 51-м штатом должна быть. Венесуэла - схватили президента. Какой картель, какие наркотики? Нефть!"

"И я благодарен президенту США, что он открыто это делает. Мы теперь поняли, куда нас тащили. Через либеральные какие-то принципы нас убеждали в том, что мы должны действовать так, а не иначе. Выдержали, понимаем, что делать, куда идти. Надеяться надо только на себя. Не надо ни на кого рассчитывать. Самые лучшие друзья как минимум - это наши конкуренты", - подчеркнул глава государства.

Президент всегда требовал работать так, словно нет никаких санкций и ограничений. В 2025 году экономика показала пусть скромный, но рост. ВВП за 2025-й составил 101,3 %, хотя ориентир был 104 %.

"В матрице задач вертикали власти большинство из них в красной зоне (ВВП, экспорт, инфляция, запасы на складах, уровень затрат и т.д.)", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко считает, что пока правительство недостаточно погружается в отраслевые проблемы, (иногда вообще там отсутствует), а также в ситуацию на ряде значимых предприятий. "Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории макроэкономической стабильности?" - поставил вопрос Президент.

"Но люди живут на микроуровне", - заметил белорусский лидер.

Президент рассмотрел самые проблемные тенденции в экономике на примере прошлого года

Глава государства сказал о самых проблемных тенденциях в экономике на примере 2025 года. Первая и главная проблема - в промышленности. В сложной ситуации находится половина предприятий обработки, а еще падение выпуска продукции, полные склады, а еще просроченная дебиторская задолженность.

"На ключевом российском рынке только Минпром не добрал в прошлом году 1 млрд долларов. Что еще хуже (то, о чем я предупреждал премьер-министра) - завезли туда товар, там оставили без оплаты. На старые грабли наступаем. Это уже преступление. Наблюдаем падение выпуска ключевых товаров. Впечатляющий рост запасов - 2,5 млрд рублей за прошлый год. На складах фактически заморожено продукции на 4 млрд долларов (12 млрд рублей). И в январе текущего года добавили еще 800 млн рублей. Вот наша работа", - отметил Александр Лукашенко.

Плюс к этому из-за границы не возвращено почти 500 млн долларов экспортной выручки (просроченная дебиторская задолженность).

Ситуация в сельском хозяйстве

Отдельная тема - сельское хозяйство. Из запомнившихся достижений - рекордный урожай 2025 года. В целом ситуация в отрасли оставляет желать лучшего.

Александр Лукашенко отметил, что уже не первую пятилетку ставится цель сделать аграрный сектор финансово устойчивым, прибыльным бизнесом. "Да, зарабатываем неплохо, но только господдержка на покрытие убытков составила 2,1 млрд рублей, не говоря уже про льготные ссуды и займы из бюджета. Кто-то скажет: государственная помощь сельскому сегменту - это повсеместная мировая практика. Возможно, - заметил белорусский лидер. - Но ситуация такова, что половина отечественных сельхозорганизаций по-прежнему во многом существует за счет долгов, авансов переработчиков и без своевременной подпитки убыточна. Людей на местах это уже давно не удивляет, воспринимают как нормальное явление. Особенно в Витебской, Могилевской, Гомельской - восточных областях. Да и в других не без проблем".

Обратил внимание глава государства и на недостатки в севе озимых: "В прошлом году провели сев озимых, но в трети хозяйств не внесли минеральные удобрения, или 20 % от потребности. Не говоря уже о том, что в установленные сроки этот сев не завершили ни в одной области. Смотрите, это ваши проблемы. Но ниже, чем 11,5 млн т по стране мы получить зерновых не можем".

За 5 лет Беларусь заработала на экспорте товаров и услуг почти 52 млрд долларов

В целом экспортный план пятилетки выполнен, но ситуация за 2025 год настораживающая, как и планы по продажам отдельных категорий товаров. В 2025-м они не выполнены даже на половину.

Александр Лукашенко отметил факты, когда в физических поставках теряются рынки, хромают анализ и планирование. У ряда промышленных флагманов прибыль не покрывает объем уплаченных банкам процентов.

"Вы на фронте штурмовики в первых рядах - директора. Рядом с вами министры, а потом правительство. И не думайте, что за вас кто-то будет решать ваши проблемы, а вы будете ссылаться на то, что у вас не то санкции, не то еще какая-то зараза, - подчеркнул белорусский лидер. - Вся ваша оборотка в валютной выручке! Зарабатывайте и возвращайте деньги в страну".

Александр Лукашенко отметил, что несмотря на рост поставок в Россию, из 80 российских областей (городов, республик), с которыми торгует Беларусь, продажи упали в каждой второй. "И это при том, что российские губернаторы к нам приезжают постоянно и они готовы с нами сотрудничать", - заметил Президент. Вопрос при этом в основном ставят только относительно обеспечения необходимого обслуживания техники.

"Мы тратим значительные суммы на стимулирование экспортеров, каждый министр закреплен за конкретными странами, чтобы углублять с ними кооперацию и расширять товарооборот. А результат? Где он?" - поставил вопрос Александр Лукашенко.

Кроме того, обратил внимание глава государства, продажи замыкаются в основном на одном-двух рынках. "Имея устойчивые экономические и дружественные связи в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, поставляем туда только пятую часть нашего экспорта. Вот где настоящий резерв для наращивания", - сказал Президент.

Он напомнил, что подробные экспортные задачники по товарам и странам разработаны Министерством иностранных дел и доведены до всех руководителей. Внешнеполитическому ведомству также было поручено срочно перебросить дипломатов с Запада на Восток.

"Работа на экспортных рынках - это персональная задача премьер-министра. И самое главное - его заместителей. Вице-премьеры должны прежде всего заниматься поставками за пределы Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.

Защита внутреннего рынка

Ситуация на внутреннем рынке такая: доля отечественных и импортных товаров фактически сейчас 50 на 50. При наличии своих производств необоснованно закупаются импортные техника и товары народного спроса. Президент ставит задачу защитить рынок: деньги должны остаться в стране, нужно дать заработать своим производителям.

"Где ваши стратегии, агрессивные механизмы защиты, реклама, маркетинг? - спросил он. - Терять свой рынок - это преступление. За 5 лет доля отечественных товаров на внутреннем рынке снизилась с 60 % до 54 %".

Президент указал на увеличение затрат: "Каждый второй министр их не только не снизил, но и нарастил. У "Беллегпрома" прибавка почти 5 %. И это при том, что его склады затоварены почти на 4 месяца (работы. - Прим. ред.) вперед. У "Беллесбумпрома" - плюс 6 %. Минпром добавил 2,5 %".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в последние годы вообще перестали заниматься снижением затрат, себестоимостью и экономией. "Эта тема в принципе ушла из повестки правительства. Или вы забыли, что кроме рынка существуют и такие экономические понятия?" - обратился к присутствующим глава государства. Он заметил, что значительные издержки мешают успешно конкурировать на внешних рынках с зарубежными образцами.

Президент: Люди кушают еду, а не статистику

Хорошо или плохо обстоят дела в экономике, обыватели оценивают после похода в магазин, ориентируясь на ценники. На уровне Президента в последние годы был принят ряд решений. Работали над "формулой справедливости" в ценообразовании, чтобы никто не был в убытке, начиная от производителей. Тем не менее, по многим чувствительным товарам цены в последнее время существенно выросли в Беларуси.

Сводную цифру Белстата глава государства рассматривает как "среднюю температуру по больнице". По многим чувствительным для людей товарам цены выросли в существенно большем размере. Например, на свинину - почти на 15 %, говядину - на 12 %, рыбу - на 11 %, молоко и кефир - на 9-10 %, сливочное масло (которого на складах лежит 40 тыс. т) - на 8 %, гречку - на 11 %, кондитерские изделия - почти на 15 %, морковь и капусту - на 19-27 %. И это при том, что некоторые фермеры не знали куда девать эти овощи, заметил глава государства.

Президент напомнил, что два года назад после громких ценовых разборок первый вице-премьер Николай Снопков анонсировал новую автоматизированную систему анализа цен. "Тематика инфляции для людей крайне острая, и ценовой беспредел в нашей стране недопустим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Больше всего настораживает и возмущает, что этот прирост цен ложится в карманы знаете кого", - заметил Александр Лукашенко.

В пилотном режиме система работает всего лишь по трем не самым чувствительным товарам (холодильники, шины, велосипеды). Средства на ее разработку затрачены немалые - 5,1 млн рублей.

По словам Президента, подготовлен проект указа, в котором на функционирование системы ежегодно запрашивается до 2,5 млн рублей.

В этой связи глава государства поинтересовался, как эта система поможет отечественным производителям или защитит потребителя от недобросовестных перекупщиков, каков будет конкретный результат для граждан, сколько позволит экономить ежегодно.

"Повторяю тем, кто не понимает, - люди кушают продукты, а не статистику! Поэтому контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование справедливым!" - потребовал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Надо упираться и работать

Каждый хочет достойную заработную плату, адекватные цены, а еще мирную страну и хорошие перспективы. Согласно той самой статистике, рост реальной заработной платы в Беларуси опережает производительность труда. Президент на этот счет неоднократно высказывался: "Зряплаты" в Беларуси не будет! Как и тепленьких мест для засидевшихся так называемых специалистов".

"С одной стороны заверяете, что через зарплату держим нужные кадры. Но ведь по производительности труда мы в 2-3 раза отстаем от развитых стран. Так может, надо увеличивать отдачу? - риторически спросил глава государства. - Если кадры держите, кадры должны упираться и работать. И не в посреднических структурах, а на производстве".

"Я не призываю чохом (как мы умеем) обрезать доходы работающих. Я требую, чтобы все потоки в экономике были сбалансированы. Чтобы потом не пришлось героически исправлять ошибки или, хуже того, оставить их будущим управленцам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Впечатляет, как заметил Президент, другая крайность: наличие организаций, где люди с трудом зарабатывают полторы минимальные зарплаты, то есть после вычета налога примерно 1,1 тыс. рублей. По стране количество таких организаций - порядка 150, в них занято 7 тыс. человек.

"Как расценивать данный факт? Что это низкоквалифицированный труд, узаконенное рабство или уход от налогов и зарплата в конверте?" - задал вопросы глава государства. Он поручил изучить ситуацию на этих 150 предприятиях и, где возможно, перевести людей в другие организации. "И не рассказывайте сегодня, что где-то чего-то не хватает. Всего у нас хватает, если бы была дисциплина и организация труда", - сказал Президент.

Как заметил глава государства, тема на злобу дня - кадровый дефицит, особенно вне столицы и областных центров. При этом в стране множество бюджетных организаций. "Я говорю про сотни бюджетных присосок в каждом практически ведомстве и министерстве. Блатные места для отставных чиновников и так далее", - сказал Президент, подчеркнув, что эти слова не касаются рядовых школ, больниц, спортивных секций и тому подобного.

Лукашенко о качестве работы правительства

Отдельно глава государства высказался и о подходах в работе правительства. Критика сыпалась и за нерасторопность, и за исключительно кабинетную работу.

"Надо чаще бывать в регионах и на предприятиях, общаться со специалистами, а не выезжать для коротких информационных мероприятий, торжественных заседаний и обедов. Иначе окончательно превратитесь, как нередко нас критикуют, в "почтамт" по пересылке документов", - сказал Александр Лукашенко.

"Началась новая пятилетка, и напоминаю, что теперь правительство ежегодно будет отчитываться перед делегатами ВНС. И никто там купировать ничего не будет. Наоборот, Администрация Президента должна инициировать и подстегивать делегатов, чтобы они выходили на трибуну и четко заявляли о недостатках правительства. Чтобы не провалиться уже на старте, важна скорость реализации всех намеченных мероприятий и проектов", - подчеркнул он.

Вместе с тем, констатировал глава государства, правительство тонет в бюрократии и грешит отсутствием оперативности. "Почти все указы Президента возвращаются на доработку", - заявил Александр Лукашенко.

"Еще один "грешок" правительства - желание завуалировать, спрятать или заболтать проблему. Я не зря в начале вам сказал: откровенный разговор. Не надо бояться, что завтра беглые начнут нас там критиковать по тем или иным вопросам, которые мы видим или вскрыли, - сказал Президент. - Давно наплевать на их критику. Им больше нечего делать, как где-то что-то подслушать и потом "звягать" неделю, пока мы еще что-то не скажем. Для нас важно наше население, чтобы оно было убеждено, что власть видит проблему".

Решение любых вопросов по-прежнему остается за Президентом. Где же перераспределение полномочий в действии? Оно и понятно, почему в каких-то моментах Александр Лукашенко буквально закипает от возмущения. Многие поручения просто игнорируются. Отдельные кадры создают имитацию бурной деятельности, якобы прикрываясь решением людских проблем.

Во время мероприятия Президент остановился на таких вопросах, как дороги, капитальный ремонт жилья и качество воды. Он подчеркнул, что у правительства есть все инструменты, чтобы эффективно решать данные вопросы. В их числе госпрограммы и специальные полномочия.

"Например, в новом указе по ЖКХ предусмотрели увеличение средств на отчисления водоканалам и на очистные сооружения. Поэтому проект "Чистая вода" должен быть реализован приоритетно по всей стране", - поручил белорусский лидер.

Параллельно глава государства поручил планово заняться модернизацией тепловых и электрических сетей. "Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз", - заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: Правительство так и не стало мощным аналитическим и экономическим штабом

На военные рельсы Президент ставит не только работу экономики, но и в целом правительства. В штате генералов хватает. А где результат? Но проконтролировать исполнительность и качество ревизоров хватает.

По словам Президента, ежегодно треть его поручений идет с отметкой "Не выполнено": "С огнем шутите. И мы же туда направили целого генерала (речь про нынешнего руководителя Аппарата Совета Министров Валерия Вакульчика. - Прим. ред.). Военный человек... Неужели нельзя настроить подчиненных, чтобы все работало по-армейски".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что, несмотря на широкие полномочия и профессиональные компетенции премьер-министра и его заместителей, правительство так и не стало мощным аналитическим и экономическим штабом в контексте решения межотраслевых задач.

Время конкретных дел, а за их отсутствие - конкретный спрос. Ключевые задачи определены на Всебелорусском народном собрании. Все они в Программе социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. Правительство писало, Александр Лукашенко корректировал. Все равно так уж у нас принято: люди ассоциируют под всеми задачами и обещаниями имя Президента.

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси приняты все важнейшие документы до начала нового периода. "Системность в выполнении задач, оперативность, подготовка решений, если нужно, жесткая исполнительская дисциплина - основа вашей дальнейшей результативности. Хотите работать - давайте будем работать", - сказал белорусский лидер.

"Прямо сейчас первоочередные, мгновенные задачи правительства - срочно остановить спад в промышленности и разгрузить склады", - заявил Александр Лукашенко.

Где в стране самые низкие зарплаты, какое предприятие тянет весь район и сколько погибло молодняка - говорящая статистика прозвучала от главы Национального статистического комитета.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"В 2025 году темпы роста среднемесячной заработной платы значительно превысили прогнозные значения по всем регионам. Однако, по-прежнему у 70 % работников организаций республики заработная плата не достигает среднереспубликанского уровня, а каждый четвертый имеет заработную плату ниже двух третей медианы, что является критерием низкой оплаты труда. Наиболее показательна такая ситуация и ее взаимосвязь с уровнем оттока жителей для ряда районов республики. В Витебской области половина работников Шарковщинского и Россонского районов имеют низкую заработную плату. В Гомельской области - в Брагинском, Кормянском, Октябрьском, Лельчицком районах. В Могилевской области - Мстиславском, Славгородском районах. Именно в этих районах сокращается численность жителей трудоспособного возраста".

Следом факты на стол от главы Комитета госконтроля.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"При падении объема производства и экспорта в 2025 году на многих предприятиях зарплаты отдельных руководителей и ответственных за сбыт выросли к уровню 2024 года. Свыше 150 госорганизаций израсходовали около 300 млн рублей на аренду техники. При этом в ряде случаев купить технику было дешевле, чем арендовать. Переплачивают и за услуги. За 3 года 150 госучреждений выплатили не менее 45 млн рублей за наем персонала. Нельзя было найти работников самим".

Как в Беларуси будут решать задачу по выполнению экономических параметров этого года, рассказал премьер-министр. Ставка на экспорт и внутренний рынок. Судя по тотальной критике этих направлений Президентом, ничего другого в стиле "умри, но сделай" не остается.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Первое - экспорт 103,7 %. В основе - диверсификация поставок на рынки стран дальней дуги и СНГ. Соответствующие матрицы задач на 2026 год утверждены. Кроме того, мы закрепили конкретных должностных лиц за странами и регионами России. Для послов довели персональные задачи в стране пребывания - от наращивания поставок до создания сборочных производств. Для всех командируемых определили стратегические задачи, ориентированные на экономический результат. Пересмотрели инструменты поддержки экспорта. Чтобы не замыкаться на одном российском рынке и стимулировать экспортеров к поиску новых, дифференцировали размеры финансовой поддержки по принципу: чем дальше рынок и сложнее продукция, тем больше поддержка из бюджета".

Второе направление - внутренний рынок. "В условиях сжатия российского рынка выстроили работу по стимулированию внутреннего спроса. С согласия главы государства мы реализуем масштабную программу по переоснащению аграриев отечественной техникой. Основной акцент - энергонасыщенные трактора и крупногабаритная техника (более 2,5 тыс. единиц). На эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей", - проинформировал глава белорусского правительства.

О народном (инфляции и новой системе анализа цен) - подходы от первого вице-премьера Николая Снопкова. Но Президент знает, как опустить с небес на землю.

Глава государства дает четко понять, что в случае игнорирования поручений потеря должности - это слишком хороший финал. Большие полномочия равно большие результаты. В Беларуси только так.

"Мои требования такие. Если я не прав, не вам судить, народ это оценит. Я знаю, чем кто-то недоволен, но я от требований не отойду. Почему? Потому что я не держусь за свое место", - отметил Президент.