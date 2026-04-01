"Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться" - Лукашенко об итогах комплексной проверки ВС
Жесткие выводы сделал Главнокомандующий по итогам комплексной проверки, которая с начала 2026 года внезапно и масштабно проходила в Вооруженных Силах Беларуси. Воинские части приводили в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.
В ходе проверки преследовалась вполне конкретная цель: увидеть реальную картину и состояние войск, оценить действия военнослужащих.
Сложная геополитическая обстановка и существующие угрозы вблизи белорусской границы вынуждают быть начеку. Поэтому 1 апреля у Президента Беларуси Александра Лукашенко был очень откровенный и серьезный разговор с военными по результатам проверки.
Именно заряженность армии на отражение врага, готовность мгновенно реагировать на агрессию - это гарантия мира и безопасности страны.
На встрече присутствовали Совбез и руководители силовых структур, верхушка Министерства обороны, командиры соединений и воинских частей, начальники штабов - всего около 300 человек, а не только генералы. Глава государства поручил провести мероприятие в широком формате, в этот день на паркете те, кто последние несколько месяцев провел на полигонах и в полевых условиях.
Подведение итогов комплексной проверки боеготовности
Начиная с середины января 2026 года, шла комплексная проверка Вооруженных Сил - как никогда масштабно и как никогда жестко. В зоне особого внимания оказались больше 40 воинских частей.
"Вздыбил" армию Главнокомандующий не случайно. По итогам такой глобальной ревизии уже сделаны выводы, и со старта Александр Лукашенко предупредил о максимально откровенном разговоре.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Это была хоть и плановая проверка, но впервые в истории независимой Беларуси такая масштабная. Мне эти проверки в условиях мирного времени - трата денег. Лишних денег у нас нет. Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать. И в этой аудитории (и не только в этой) люди должны понимать: мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, Вооруженные Силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся".
Реальная картина в Вооруженных Силах Беларуси
Тенденции современных вооруженных конфликтов таковы, что начинаются они внезапно. Чтобы ни происходило - враг не должен застать врасплох. Поэтому Президенту нужна была объективная картина: чем сегодня живет и дышит армия. И проходной или рутинной эту проверку, как считали и думали многие люди в погонах, не назовешь.
"Как всегда, мужики, не будет. Хочу вас предупредить, почему не будет со мной. Потому что я под вас подстраиваться не намерен - вы будете подстраиваться под Главнокомандующего. Если вы хотите в будущей войне (не дай бог она будет) остаться живыми. А если мы и дальше будем так продолжать, как некоторые из нас, - не только мы живыми не останемся, но и наши подчиненные. Я это вижу по современным боестолкновениям и войнам. К сожалению, ситуация такая, что без вас же я воевать не могу. И я хочу, чтобы мои подчиненные были готовы воевать. Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться (это немаловажно) и сюда никто не полезет. Вот моя цель", - отметил глава государства.
Такой мужской разговор назрел, ведь сегодня проверка - а завтра это может стать вопросом жизни и смерти. "Никогда не прочувствовать на себе, что такое война, но всегда быть готовыми к худшим сценариям" - руководствуясь именно такой логикой, участников поднимали по тревоге и ставили в условия максимально приближенные к реальным вызовам.
Никаких скидок на погоду, время суток, личные обстоятельства. Специально усложняли боевые задачи. Госсекретариат Совбеза вместе с Комитетом госконтроля проверяли и состояние вооружения и техники.
"Комитет госконтроля должен знать, что происходит с военной собственностью и имуществом. Комитет госконтроля прежде всего обеспечивает контроль за собственностью, государственным имуществом, в каком оно состоянии. Для того, чтобы знать, где вы врете, а где нет, и где идет наша проверка, были мобилизованы все специальные подразделения Комитета госбезопасности, ОАЦ, прокуратуры, Следственного комитета - все. Особенно органы контрразведки КГБ, которые обеспечивают контрразведывательное сопровождение. Были мобилизованы все. Но я же понимаю, что они тоже в погонах и корпоративность у вас солидная. Поэтому я от них потребовал: мне на стол - самую первичную информацию", - добавил белорусский лидер.
Лукашенко о серьезности геополитической обстановки и угрозах вблизи белорусских границ
К проверке были привлечены воинские части и подразделения Западного и Северо-западного оперативных командований, сил специальных операций, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Чтобы держать в тонусе, практику таких внезапных тревог для отдельных частей продолжат и дальше. Ситуация вокруг просто вынуждает держать порох сухим.
Уровень задач, темп их постановки и выполнения - все это обусловлено серьезностью геополитической обстановки, усугубляющими событиями и угрозами, которые формируются в непосредственной близости к белорусской границе.
"Я человек осведомленный. Вы знаете, что мы ведем переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочее с американцами аж до Корейской Народно-Демократической Республики. Я уже не говорю про Китай и Россию. У меня давние отношения с руководством (этих стран - Прим. ред.), и не только с руководством", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Готовность мгновенно реагировать на агрессию - гарантия мира и безопасности страны
Учиться воевать по-настоящему нужно на всякий случай, а уж тем более если западные соседи основательно стали на рельсы милитаризации. Заряженность Вооруженных Сил на отражение врага, готовность мгновенно реагировать на любую агрессию и враждебный порыв - это гарантия мира и безопасности государства. В современных военных реалиях все чаще формируют мобильный ударный кулак - и это нужно учитывать при отработке отпора врагу.
"Я очень часто и многократно генералам Хренину и Тертелю (министр обороны Виктор Хренин и председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. - Прим. ред.) говорю: ребята, мне от вас главное надо, чтобы вы предупредили о вероятном или фактическом нападении на Беларусь. Если мы об этом ничего знать не будем, война для нас будет закончена. Это тоже из опыта специальной военной операции", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что министр обороны и начальник Генерального штаба регулярно докладывают об отсутствии концентрации войск противника на белорусских рубежах. Александр Лукашенко выразил уверенность, что в современных условиях никто не станет сосредотачивать войска перед наступлением, как это было в годы Великой Отечественной войны, поскольку характер ведения боевых действий существенно изменился. На это, по его словам, указывает и опыт проведения специальной военной операции.
"Кто, к примеру, в Польше, в Литве, в НАТО, если они вдруг с нами захотят воевать, не определит точку - в районе Кобрина, допустим, - сбора и концентрации Вооруженных Сил? Точку на карте покажут и будут заходить к нам. Батальонными тактическими группами, небольшими группировками, как мы видим в Украине. И, если нужно, сконцентрируются в направлении главного удара, - объяснил глава государства. - Не может быть такого? Ситуация изменилась. Они не дураки. Они знают, чего от нас хотят, и знают, на что мы обратим внимание".
Нужно учитывать опыт современных конфликтов. С оглядкой на них армию нужно постоянно совершенствовать: личный состав должен быть максимально подготовлен, собран и оснащен, профессионально владеть оружием и, как бы это не казалось банальным, но быть выносливым на поле боя.
Президент подчеркнул, что в современной войне важно все, и в том числе физическая подготовка военнослужащих: "Подготовка офицеров - обучение, степень овладения военнослужащими вверенным им оружием, физическая подготовка личного состава. Опять с СВО от "Вагнера". Они меня предупредили: "Александр Григорьевич, смотрите физическую подготовку". Они говорят: "Мы это увидели на войне". Если подтянутый, подготовленный солдат и офицер - будут жить. Если они не могут бежать, укрыться, от пули увернуться - они жить не будут. И тогда я попросил военных, чтобы они этих инструкторов для обучения наших военнослужащих позвали. И прежде всего на это откликнулся Карпенков (заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков. - Прим. ред.). Он тащил этих людей. И они показывали, военнослужащие учились. Но все гундели, бубнели: "Вот, чего они нам тут показывают? Что, мы это не знаем?" Поэтому физподготовке в этой проверке было уделено особое внимание".
Лукашенко поручил военным чаще менять районы сосредоточения
Максимальная мобильность, состояние вооружения и техники, использование новинок военной индустрии - все это дает преимущества при потенциальном столкновении. Маневры в полях позволили увидеть тонкие места и сделать выводы.
"Нам надо поменять районы сосредоточения. Это враг знать не должен. Ибо туда полетят первые ракеты. И надо, может быть, чаще менять. Выкинули вас в районе сосредоточения. Вы быстренько создали там место для жизни и готовы воевать. Я вас клоню к главному. Что мы будем значить, если у нас не в порядке будут автомат, пулемет, гранатомет, пистолет. Может, у кого-то ПЗРК. Если у нас не в порядке личное оружие, как вы будете воевать? Но современная война - это не только пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты. Это ваша техника. Ваши танки, БМП, "Оса", другие ЗРК. Не говорю о "Полонезах". Это все ваша техника. Я постоянно министра и госсекретаря как человека военного предупреждал: "Имейте в виду, головой ответите за состояние техники", - заявил глава государства.
Президент предостерег военных от вранья и подчеркнул, что не допускает никакого заигрывания с подчиненными
Белорусский лидер всегда с уважением и пиететом относится к людям в погонах. Понимает и тяготы армейской службы, и ответственность задач на их плечах, но некоторые тезисы 1 апреля звучали прямолинейно, жестко и без прикрас. Уж слишком много будет на кону, если что-то произойдет.
"Я же вас предупреждал, мужики, со мной это не проходит. Я хочу, чтобы вы это имели в виду. Никакого заигрывания с подчиненными я не допускал. И в этом суть моей диктатуры. Плохо это или хорошо - вам судить. Будут президентские выборы - определитесь. Но врать я вам не позволю. Потому что это не только наша с вами жизнь. Это жизнь наших детей и внуков, которые будут под нашим началом воевать", - подчеркнул белорусский лидер.
Все этапы проверки Главнокомандующий держал на личном контроле. Госсекретарь Совбеза информировал о промежуточных итогах круглосуточно.
Президент выразил уверенность, что в возможном военном конфликте будут важны такие составляющие, как подготовка офицеров, степень овладения военнослужащими оружием, физподготовка, состояние вооружения и военной техники.
На каждом из нас лежит величайшая ответственность за страну и наш мирный, дружелюбный по своему мировоззрению народ.
Мнение сформировано и о ходе мероприятий, и о результатах. Стоит задача посмотреть на них объективно, определить стратегию отработки всех выявленных недостатков, обсудить ситуацию в целом.
"Обстановка мобильно меняется. Видите, что происходит - война идет у нас за забором. И мы мобильно и адекватно должны реагировать на ситуацию, которая влияет на вопросы обеспечения национальной безопасности. У нас под ружьем 70 тыс. сегодня, всего - под 100 тыс. Полмиллиона с учетом дополнительного призыва в случае войны, - поделился данными белорусский лидер. - Я хочу, чтобы вы и сами научились, чему не умеете. И научите своих подчиненных для того, чтобы они могли выжить в случае войны. Так вот радужно и хорошо жить, как мы сейчас живем, по сравнению с другими (я уже не беру Украину, Иран, Южный Йемен и прочее-прочее) - я мир в целом беру, - так не всегда может быть. А может быть и всегда, если мы будем сильны. А мы должны быть сильны".
Президент в вопросе обновления вооружений поручил перестраиваться премьеру и главе Нацбанка
Армия в Беларуси мобильная и компактная, с самым современным вооружением. Позади несколько этапов модернизации, но совершенствоваться нужно постоянно. Президент требует рационального подхода к оснащению Вооруженных Сил.
Александр Лукашенко поручил думать над тем, как выделять средства на новое и нужное для Беларуси вооружение: "И премьер-министру, и председателю Национального банка надо серьезнейшим образом перестраиваться тоже. Потому что спрашивать мы с них (военных. - Прим. ред.) можем, но кое-где были такие единичные случаи, когда командиры говорили: "А пусть Президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так". Что надо обновлять постоянно технику. Это правда. Надо обновлять".
Александр Лукашенко привел в пример свою поездку в Корейскую Народно-Демократическую Республику, отметив, что, несмотря на невысокий уровень жизни населения, местные власти вынуждены нести серьезные расходы на обеспечение безопасности. Как рассказал Президент, в ходе разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном он спросил о дороговизне такой техники, на что собеседник ответил, что понимает это, но у него нет иного выбора, поскольку необходимо защищать землю.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь также должна уделять приоритетное внимание выделению средств на новое и необходимое вооружение. Он обратил внимание, что еще до начала специальной военной операции убедился: в Министерстве обороны не всегда должным образом подходят к этим вопросам. В частности, Президент вспомнил, как ему предлагали закупить самолеты и вертолеты на миллиарды долларов.
По мнению Александра Лукашенко, в условиях современных боевых действий авиационная техника может быть уничтожена в первые часы боя, что подтверждает реальная ситуация. При этом, хотя беспилотники, по его словам, не станут решающим фактором на белорусской земле в отличие от обстановки в Украине, но они все же представляют собой очевидную угрозу.
"Хочу вас предупредить: ни один из вас не останется в должности. Ни один, начиная от министра и заканчивая присутствующими здесь, если вы не докажете свою состоятельность. А дальше мы вас начнем теребить каждого по частям. Я хочу, чтобы вы умели воевать, потому что о нашей белорусской армии говорят везде: "Ай-яй-яй, это ж армия - одна из ведущих в мире". Так я хочу, чтобы мы этому соответствовали. И самое главное, чтобы вы в первый день войны не сложили головы, поэтому важно все. А как действовать? Вас учили этому", - предупредил Александр Лукашенко.
Своя сильная и боеспособная армия требует немалых вливаний. Безопасность всегда стоит дорого. Внимание КГК к тому, что происходит в военных частях, не прекращается. Будут и дальше смотреть: как с порядком, в каком состоянии хранится техника, что с запчастями и боеприпасами.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
"Есть два плана: один подписан министром обороны, второй мы сделали с Госсекретариатом, где объединили абсолютно все вопросы по всем военным частям. И дальше мы будем отслеживать полное устранение всех недостатков. В Вооруженных Силах, как собственности на огромные суммы, так и с каждым годом мы тратим все больше и больше бюджетных средств на содержание Вооруженных Сил. В качестве поручения было озвучено проверки не заканчивать. У нас есть свой план по дальнейшим контрольным мероприятиям, поэтому будем уже итоги подводить, наверное, в конце года".
Из проведенной проверки сделают и кадровые выводы. Время требует жестких решений и четких действий. Белорусская оборонная стратегия - это умение всегда за себя постоять.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Главный вывод по итогам состоявшейся проверки однозначный - сегодня люди в погонах способны и готовы защитить свою страну. Вместе с тем были вскрыты и проблемные вопросы, связанные, в частности, с применением новых средств поражения, вооруженной борьбы, то есть исходя из того, что сегодня применяется и беспилотная авиация, беспилотные летательные комплексы, наземные средства вооруженной борьбы, но и другие новые виды вооружения, радиоэлектронной борьбы и так далее. Конечно, все эти новые средства вооруженной борьбы накладывают отпечаток на ведение военных боевых действий. Поэтому на это делался упор. Президент поставил четкие задачи мне, министру обороны: еще раз проанализировать, доложить ему конкретные предложения, как исправить ситуацию по тем скрытым проблемным вопросам".
Разговор был принципиальный: обсудить по-мужски успели все нюансы - держать слово приходилось командирам частей, где были недостатки. Такой срез Вооруженных Сил позволит исправить все то, что могло бы помешать держать боеспособность на самом высоком уровне. Как известно, настоящая война ошибок не прощает.