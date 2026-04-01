"Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться" - Лукашенко об итогах комплексной проверки ВС

Жесткие выводы сделал Главнокомандующий по итогам комплексной проверки, которая с начала 2026 года внезапно и масштабно проходила в Вооруженных Силах Беларуси. Воинские части приводили в боевую готовность, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.

В ходе проверки преследовалась вполне конкретная цель: увидеть реальную картину и состояние войск, оценить действия военнослужащих.

Сложная геополитическая обстановка и существующие угрозы вблизи белорусской границы вынуждают быть начеку. Поэтому 1 апреля у Президента Беларуси Александра Лукашенко был очень откровенный и серьезный разговор с военными по результатам проверки.

Именно заряженность армии на отражение врага, готовность мгновенно реагировать на агрессию - это гарантия мира и безопасности страны.

На встрече присутствовали Совбез и руководители силовых структур, верхушка Министерства обороны, командиры соединений и воинских частей, начальники штабов - всего около 300 человек, а не только генералы. Глава государства поручил провести мероприятие в широком формате, в этот день на паркете те, кто последние несколько месяцев провел на полигонах и в полевых условиях.

Подведение итогов комплексной проверки боеготовности

Начиная с середины января 2026 года, шла комплексная проверка Вооруженных Сил - как никогда масштабно и как никогда жестко. В зоне особого внимания оказались больше 40 воинских частей.

"Вздыбил" армию Главнокомандующий не случайно. По итогам такой глобальной ревизии уже сделаны выводы, и со старта Александр Лукашенко предупредил о максимально откровенном разговоре.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Это была хоть и плановая проверка, но впервые в истории независимой Беларуси такая масштабная. Мне эти проверки в условиях мирного времени - трата денег. Лишних денег у нас нет. Мы готовимся к войне. На то мы и Вооруженные Силы создали, на то мы их содержим, на то народ отстегивает деньги для того, чтобы нас с вами содержать. И в этой аудитории (и не только в этой) люди должны понимать: мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, Вооруженные Силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся".

Реальная картина в Вооруженных Силах Беларуси

Тенденции современных вооруженных конфликтов таковы, что начинаются они внезапно. Чтобы ни происходило - враг не должен застать врасплох. Поэтому Президенту нужна была объективная картина: чем сегодня живет и дышит армия. И проходной или рутинной эту проверку, как считали и думали многие люди в погонах, не назовешь.

"Как всегда, мужики, не будет. Хочу вас предупредить, почему не будет со мной. Потому что я под вас подстраиваться не намерен - вы будете подстраиваться под Главнокомандующего. Если вы хотите в будущей войне (не дай бог она будет) остаться живыми. А если мы и дальше будем так продолжать, как некоторые из нас, - не только мы живыми не останемся, но и наши подчиненные. Я это вижу по современным боестолкновениям и войнам. К сожалению, ситуация такая, что без вас же я воевать не могу. И я хочу, чтобы мои подчиненные были готовы воевать. Если мы будем готовы воевать, нас будут бояться (это немаловажно) и сюда никто не полезет. Вот моя цель", - отметил глава государства.

Такой мужской разговор назрел, ведь сегодня проверка - а завтра это может стать вопросом жизни и смерти. "Никогда не прочувствовать на себе, что такое война, но всегда быть готовыми к худшим сценариям" - руководствуясь именно такой логикой, участников поднимали по тревоге и ставили в условия максимально приближенные к реальным вызовам.

Никаких скидок на погоду, время суток, личные обстоятельства. Специально усложняли боевые задачи. Госсекретариат Совбеза вместе с Комитетом госконтроля проверяли и состояние вооружения и техники.

"Комитет госконтроля должен знать, что происходит с военной собственностью и имуществом. Комитет госконтроля прежде всего обеспечивает контроль за собственностью, государственным имуществом, в каком оно состоянии. Для того, чтобы знать, где вы врете, а где нет, и где идет наша проверка, были мобилизованы все специальные подразделения Комитета госбезопасности, ОАЦ, прокуратуры, Следственного комитета - все. Особенно органы контрразведки КГБ, которые обеспечивают контрразведывательное сопровождение. Были мобилизованы все. Но я же понимаю, что они тоже в погонах и корпоративность у вас солидная. Поэтому я от них потребовал: мне на стол - самую первичную информацию", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко о серьезности геополитической обстановки и угрозах вблизи белорусских границ

К проверке были привлечены воинские части и подразделения Западного и Северо-западного оперативных командований, сил специальных операций, Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Чтобы держать в тонусе, практику таких внезапных тревог для отдельных частей продолжат и дальше. Ситуация вокруг просто вынуждает держать порох сухим.

Уровень задач, темп их постановки и выполнения - все это обусловлено серьезностью геополитической обстановки, усугубляющими событиями и угрозами, которые формируются в непосредственной близости к белорусской границе.

"Я человек осведомленный. Вы знаете, что мы ведем переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочее с американцами аж до Корейской Народно-Демократической Республики. Я уже не говорю про Китай и Россию. У меня давние отношения с руководством (этих стран - Прим. ред.), и не только с руководством", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Готовность мгновенно реагировать на агрессию - гарантия мира и безопасности страны

Учиться воевать по-настоящему нужно на всякий случай, а уж тем более если западные соседи основательно стали на рельсы милитаризации. Заряженность Вооруженных Сил на отражение врага, готовность мгновенно реагировать на любую агрессию и враждебный порыв - это гарантия мира и безопасности государства. В современных военных реалиях все чаще формируют мобильный ударный кулак - и это нужно учитывать при отработке отпора врагу.

"Я очень часто и многократно генералам Хренину и Тертелю (министр обороны Виктор Хренин и председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель. - Прим. ред.) говорю: ребята, мне от вас главное надо, чтобы вы предупредили о вероятном или фактическом нападении на Беларусь. Если мы об этом ничего знать не будем, война для нас будет закончена. Это тоже из опыта специальной военной операции", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что министр обороны и начальник Генерального штаба регулярно докладывают об отсутствии концентрации войск противника на белорусских рубежах. Александр Лукашенко выразил уверенность, что в современных условиях никто не станет сосредотачивать войска перед наступлением, как это было в годы Великой Отечественной войны, поскольку характер ведения боевых действий существенно изменился. На это, по его словам, указывает и опыт проведения специальной военной операции.

"Кто, к примеру, в Польше, в Литве, в НАТО, если они вдруг с нами захотят воевать, не определит точку - в районе Кобрина, допустим, - сбора и концентрации Вооруженных Сил? Точку на карте покажут и будут заходить к нам. Батальонными тактическими группами, небольшими группировками, как мы видим в Украине. И, если нужно, сконцентрируются в направлении главного удара, - объяснил глава государства. - Не может быть такого? Ситуация изменилась. Они не дураки. Они знают, чего от нас хотят, и знают, на что мы обратим внимание".

Нужно учитывать опыт современных конфликтов. С оглядкой на них армию нужно постоянно совершенствовать: личный состав должен быть максимально подготовлен, собран и оснащен, профессионально владеть оружием и, как бы это не казалось банальным, но быть выносливым на поле боя.

Президент подчеркнул, что в современной войне важно все, и в том числе физическая подготовка военнослужащих: "Подготовка офицеров - обучение, степень овладения военнослужащими вверенным им оружием, физическая подготовка личного состава. Опять с СВО от "Вагнера". Они меня предупредили: "Александр Григорьевич, смотрите физическую подготовку". Они говорят: "Мы это увидели на войне". Если подтянутый, подготовленный солдат и офицер - будут жить. Если они не могут бежать, укрыться, от пули увернуться - они жить не будут. И тогда я попросил военных, чтобы они этих инструкторов для обучения наших военнослужащих позвали. И прежде всего на это откликнулся Карпенков (заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков. - Прим. ред.). Он тащил этих людей. И они показывали, военнослужащие учились. Но все гундели, бубнели: "Вот, чего они нам тут показывают? Что, мы это не знаем?" Поэтому физподготовке в этой проверке было уделено особое внимание".

Лукашенко поручил военным чаще менять районы сосредоточения

Максимальная мобильность, состояние вооружения и техники, использование новинок военной индустрии - все это дает преимущества при потенциальном столкновении. Маневры в полях позволили увидеть тонкие места и сделать выводы.

"Нам надо поменять районы сосредоточения. Это враг знать не должен. Ибо туда полетят первые ракеты. И надо, может быть, чаще менять. Выкинули вас в районе сосредоточения. Вы быстренько создали там место для жизни и готовы воевать. Я вас клоню к главному. Что мы будем значить, если у нас не в порядке будут автомат, пулемет, гранатомет, пистолет. Может, у кого-то ПЗРК. Если у нас не в порядке личное оружие, как вы будете воевать? Но современная война - это не только пулеметы, гранатометы, автоматы и пистолеты. Это ваша техника. Ваши танки, БМП, "Оса", другие ЗРК. Не говорю о "Полонезах". Это все ваша техника. Я постоянно министра и госсекретаря как человека военного предупреждал: "Имейте в виду, головой ответите за состояние техники", - заявил глава государства.

Президент предостерег военных от вранья и подчеркнул, что не допускает никакого заигрывания с подчиненными

Белорусский лидер всегда с уважением и пиететом относится к людям в погонах. Понимает и тяготы армейской службы, и ответственность задач на их плечах, но некоторые тезисы 1 апреля звучали прямолинейно, жестко и без прикрас. Уж слишком много будет на кону, если что-то произойдет.

"Я же вас предупреждал, мужики, со мной это не проходит. Я хочу, чтобы вы это имели в виду. Никакого заигрывания с подчиненными я не допускал. И в этом суть моей диктатуры. Плохо это или хорошо - вам судить. Будут президентские выборы - определитесь. Но врать я вам не позволю. Потому что это не только наша с вами жизнь. Это жизнь наших детей и внуков, которые будут под нашим началом воевать", - подчеркнул белорусский лидер.

Все этапы проверки Главнокомандующий держал на личном контроле. Госсекретарь Совбеза информировал о промежуточных итогах круглосуточно.

Президент выразил уверенность, что в возможном военном конфликте будут важны такие составляющие, как подготовка офицеров, степень овладения военнослужащими оружием, физподготовка, состояние вооружения и военной техники.

На каждом из нас лежит величайшая ответственность за страну и наш мирный, дружелюбный по своему мировоззрению народ. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Мнение сформировано и о ходе мероприятий, и о результатах. Стоит задача посмотреть на них объективно, определить стратегию отработки всех выявленных недостатков, обсудить ситуацию в целом.

"Обстановка мобильно меняется. Видите, что происходит - война идет у нас за забором. И мы мобильно и адекватно должны реагировать на ситуацию, которая влияет на вопросы обеспечения национальной безопасности. У нас под ружьем 70 тыс. сегодня, всего - под 100 тыс. Полмиллиона с учетом дополнительного призыва в случае войны, - поделился данными белорусский лидер. - Я хочу, чтобы вы и сами научились, чему не умеете. И научите своих подчиненных для того, чтобы они могли выжить в случае войны. Так вот радужно и хорошо жить, как мы сейчас живем, по сравнению с другими (я уже не беру Украину, Иран, Южный Йемен и прочее-прочее) - я мир в целом беру, - так не всегда может быть. А может быть и всегда, если мы будем сильны. А мы должны быть сильны".

Президент в вопросе обновления вооружений поручил перестраиваться премьеру и главе Нацбанка

Армия в Беларуси мобильная и компактная, с самым современным вооружением. Позади несколько этапов модернизации, но совершенствоваться нужно постоянно. Президент требует рационального подхода к оснащению Вооруженных Сил.

Александр Лукашенко поручил думать над тем, как выделять средства на новое и нужное для Беларуси вооружение: "И премьер-министру, и председателю Национального банка надо серьезнейшим образом перестраиваться тоже. Потому что спрашивать мы с них (военных. - Прим. ред.) можем, но кое-где были такие единичные случаи, когда командиры говорили: "А пусть Президент узнает, что у нас техника там не готова, что там что-то развалилось, там что-то не так". Что надо обновлять постоянно технику. Это правда. Надо обновлять".

Александр Лукашенко привел в пример свою поездку в Корейскую Народно-Демократическую Республику, отметив, что, несмотря на невысокий уровень жизни населения, местные власти вынуждены нести серьезные расходы на обеспечение безопасности. Как рассказал Президент, в ходе разговора с лидером КНДР Ким Чен Ыном он спросил о дороговизне такой техники, на что собеседник ответил, что понимает это, но у него нет иного выбора, поскольку необходимо защищать землю.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь также должна уделять приоритетное внимание выделению средств на новое и необходимое вооружение. Он обратил внимание, что еще до начала специальной военной операции убедился: в Министерстве обороны не всегда должным образом подходят к этим вопросам. В частности, Президент вспомнил, как ему предлагали закупить самолеты и вертолеты на миллиарды долларов.

По мнению Александра Лукашенко, в условиях современных боевых действий авиационная техника может быть уничтожена в первые часы боя, что подтверждает реальная ситуация. При этом, хотя беспилотники, по его словам, не станут решающим фактором на белорусской земле в отличие от обстановки в Украине, но они все же представляют собой очевидную угрозу.

"Хочу вас предупредить: ни один из вас не останется в должности. Ни один, начиная от министра и заканчивая присутствующими здесь, если вы не докажете свою состоятельность. А дальше мы вас начнем теребить каждого по частям. Я хочу, чтобы вы умели воевать, потому что о нашей белорусской армии говорят везде: "Ай-яй-яй, это ж армия - одна из ведущих в мире". Так я хочу, чтобы мы этому соответствовали. И самое главное, чтобы вы в первый день войны не сложили головы, поэтому важно все. А как действовать? Вас учили этому", - предупредил Александр Лукашенко.

Своя сильная и боеспособная армия требует немалых вливаний. Безопасность всегда стоит дорого. Внимание КГК к тому, что происходит в военных частях, не прекращается. Будут и дальше смотреть: как с порядком, в каком состоянии хранится техника, что с запчастями и боеприпасами.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Есть два плана: один подписан министром обороны, второй мы сделали с Госсекретариатом, где объединили абсолютно все вопросы по всем военным частям. И дальше мы будем отслеживать полное устранение всех недостатков. В Вооруженных Силах, как собственности на огромные суммы, так и с каждым годом мы тратим все больше и больше бюджетных средств на содержание Вооруженных Сил. В качестве поручения было озвучено проверки не заканчивать. У нас есть свой план по дальнейшим контрольным мероприятиям, поэтому будем уже итоги подводить, наверное, в конце года".

Из проведенной проверки сделают и кадровые выводы. Время требует жестких решений и четких действий. Белорусская оборонная стратегия - это умение всегда за себя постоять.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Главный вывод по итогам состоявшейся проверки однозначный - сегодня люди в погонах способны и готовы защитить свою страну. Вместе с тем были вскрыты и проблемные вопросы, связанные, в частности, с применением новых средств поражения, вооруженной борьбы, то есть исходя из того, что сегодня применяется и беспилотная авиация, беспилотные летательные комплексы, наземные средства вооруженной борьбы, но и другие новые виды вооружения, радиоэлектронной борьбы и так далее. Конечно, все эти новые средства вооруженной борьбы накладывают отпечаток на ведение военных боевых действий. Поэтому на это делался упор. Президент поставил четкие задачи мне, министру обороны: еще раз проанализировать, доложить ему конкретные предложения, как исправить ситуацию по тем скрытым проблемным вопросам".

