"Есть куда стремиться" - Лукашенко поставил задачу нарастить товарооборот с Казахстаном

Беларусь готова активнее торговать с Казахстаном и создавать совместные производства. Об этом заявил Президент на встрече с председателем Мажилиса Парламента этой страны.

Делегация во главе с Ерланом Кошановым прибыла в Минск накануне. Гости уже успели побывать в Хатыни и на БЕЛАЗе. Парламентская дипломатия всегда работает на общие интересы и помогает продвигать сотрудничество. Делегация приехала по приглашению белорусских законодателей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Что касается международной повестки и наших подходов и взглядов, тут, по-моему, разницы абсолютно никакой нет. Мы одинаково видим развитие нашего мира. Мы сторонники многополярности. Мы хотим, чтобы новые страны, которые образовались в том числе после распада Союза (Советского Союза. - Прим. ред.), были суверенными и независимыми. Вы это прекрасно знаете, и ваш Президент в том числе".



Александр Лукашенко отметил помощь, которую Казахстан оказал белорусской стороне в вопросе присоединения в качестве полноправного члена к Шанхайской организации сотрудничества: "Вы нам здорово помогли. Я прежде всего обращался к казахстанским своим друзьям. Они не только поддержали нас, но и помогли в работе с другими странами, чтобы такая поддержка была оказана".

"Мы вам очень благодарны, и мы с вами прекрасно помним, что как Казахстан, так и Беларусь входят в ряд международных организаций, региональных, начиная от ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и заканчивая глобальной международной организацией - ООН. Мы вместе присутствуем там, где нам нужно, где наши интересы сосредоточены. Это говорит об одинаковых подходах к решению тех или иных мировых и региональных проблем", - сказал Президент.

Помимо контактов в интеграционных структурах Минск и Астана уже давно выстраивают тесное сотрудничество на двустороннем треке.

В основе - промышленная кооперация, машиностроение, АПК, IT. Казахстан - второй по объемам торговли партнер Беларуси в СНГ. У стран амбициозный план - серьезно прибавить к нынешнему миллиарду общей торговли, этому должна способствовать и активизация межрегиональных связей, которые курируют парламентарии.

"Как я всегда говорю, основой всегда является торговля. Я когда-то мечтал, что мы с Казахстаном подойдем близко к миллиарду долларов товарооборот. Сегодня мы уже имеем по подсчетам миллиарды больше, но есть куда стремиться. У нас узкотехнологичная страна, мы производим на 50 % больше того, что мы можем потребить по всем направлениям, по всем видам товара. Мы страна машиностроительная, у нас сильно развито сельское хозяйство - это то, что надо Казахстану. Я ведь тоже Казахстан знаю очень хорошо еще с советских времен. Мы готовы поставлять вам не только товары, они известны. Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан. Но если на длительную перспективу, то мы готовы открывать у вас совместное производство с казахстанцами, вместе работать и двигаться в этом направлении", - отметил глава государства.

Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса парламента Казахстана:

"Я не первый раз приезжаю в Минск, я здесь часто бываю. И по линии ОДКБ, Парламентской ассамблеи. И каждый раз приезжаю, первое, что в глаза бросается, - это порядок: и на улицах, и как развивается Минск, каждый раз меняется. Самое главное, и летом приезжаешь, и зимой, - это чистота. Уровень организации, благоустройства - это все характерно, в первую очередь, для Беларуси. Это, конечно, Ваши заслуги (Александра Лукашенко - Прим. ред.). Позвольте мне передать самые теплые слова приветствия и большой привет от Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева, он просил передать Вам слова приветствия и добрые пожелания. Казахстан высоко ценит ваш огромный вклад в развитие двухстороннего сотрудничества между Беларусью и Казахстаном".

