Госсекретариат Совбеза, Академия наук, диппредставительства - у Лукашенко состоялся кадровый день

Кадровые назначения в Госсекретариате Совбеза, Академии наук, белорусских диппредставительствах за рубежом, а также решения по местной вертикали - таковы итоги кадрового вторника у Президента Беларуси.

Александр Лукашенко поручил усилить подготовку военнослужащих. Время непростое, оно держит в тонусе. Задача для дипломатов - продвигаться в Африке и выстраивать прагматичный и дружественный диалог с теми, кто готов сотрудничать в Европе. Вновь говорили об остановке на селе по следам субботней президентской поездки в регион.

Дворец Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc5c642c-ae76-4328-b4a9-d723469393f7/conversions/5747cf67-500c-4f85-95ee-3127e952bbf5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc5c642c-ae76-4328-b4a9-d723469393f7/conversions/5747cf67-500c-4f85-95ee-3127e952bbf5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc5c642c-ae76-4328-b4a9-d723469393f7/conversions/5747cf67-500c-4f85-95ee-3127e952bbf5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc5c642c-ae76-4328-b4a9-d723469393f7/conversions/5747cf67-500c-4f85-95ee-3127e952bbf5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда в приемной Президента появляются генералы, у всех остальных может появиться чувство легкой тревоги. Но эти назначения в Госсекретариат Совбеза не из разряда чрезвычайного, а скорее шаг по укреплению кадрового состава. Ведь вопросы безопасности неизменно находятся в приоритете.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Период непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники (если не сказать жестче). Не поэтому. Проверка армии и всех Вооруженных Сил продолжится. Это пример, как мы будем действовать дальше".

"В ближайшее время мы подведем итоги. И вот тут для вас очень серьезное время, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже ваша нынешняя задача. Она будет перед вами стоять всегда. С этим прицелом я и решил назначить вас, чтобы мы видели эту главную проблему".

"Идеальных военнослужащих не будет. Даже в военное время. Мы это видим по Украине с одной и другой стороны. Это мой личный вывод и не только мой. Люди будут разные: и хорошо подготовленные, и менее подготовленные. Но я заранее предупреждаю всех: кто будет хорошо готов к войне, тот будет жить. Кто тяп-ляп, тот жить не будет", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e87c9eda-6b3e-42d2-afd9-510872dae228/conversions/6784d510-0b28-4f9c-b4c9-320dbe160a18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e87c9eda-6b3e-42d2-afd9-510872dae228/conversions/6784d510-0b28-4f9c-b4c9-320dbe160a18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e87c9eda-6b3e-42d2-afd9-510872dae228/conversions/6784d510-0b28-4f9c-b4c9-320dbe160a18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e87c9eda-6b3e-42d2-afd9-510872dae228/conversions/6784d510-0b28-4f9c-b4c9-320dbe160a18-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он еще раз подчеркнул важную роль офицерского состава в ситуации ведения боевых действий: "Главное - это офицер, командир взвода, роты и так далее. Если он будет подготовлен, он сохранит солдат, своих подчиненных, он сохранит ребят на поле боя. То, чего они не дотягивают в силу своей расхлябанности: "Ай, чего там, не будет эта война…" В войне, в бою это все будет проявлено. И то, чего они не понимали на гражданке, офицер в военное время должен подсказать им, как действовать".

"Сказать, что у нас идеально в этом отношении, - нет. И это ваши недоработки. Поэтому в новой должности вы жестко должны контролировать подготовку наших военнослужащих не только в частях Вооруженных Сил, но и в академии (Военной академии - прим. ред.)", - обозначил круг задач Президент.

Президент обновил состав руководителей Госсекретариата Совета безопасности

Для Александра Неверовского - это шаг вверх и закономерное повышение, теперь он первый зам в Госсекретариате Совета безопасности, должность была вакантна. Андрей Горбатенко перешел на позицию заместителя из Военной академии.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Сегодня действительно непонятно, что происходит вокруг в мире. Самое страшное то, что невозможно спрогнозировать, чем все это закончится. Поэтому сегодня к подготовке Вооруженных Сил предъявляются особые требования".

Александр Неверовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83b0b6df-cdf2-42c5-b24b-2a912cbab99d/conversions/a3d8291f-cccd-429a-8872-235893de1e8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83b0b6df-cdf2-42c5-b24b-2a912cbab99d/conversions/a3d8291f-cccd-429a-8872-235893de1e8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83b0b6df-cdf2-42c5-b24b-2a912cbab99d/conversions/a3d8291f-cccd-429a-8872-235893de1e8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83b0b6df-cdf2-42c5-b24b-2a912cbab99d/conversions/a3d8291f-cccd-429a-8872-235893de1e8d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Неверовский, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Такие мероприятия позволяют выявить недостатки в подготовке военнослужащих, чтобы в последующем их устранить. Как сказал Президент, у нас нет идеальных военнослужащих, как, впрочем, нет и идеальных людей. А такие проверки позволяют выявить недостатки в организации военной и физической подготовки".

Говоря про физическую подготовку, первый заместитель госсекретаря Совбеза отметил, что в школах и вузах ей не всегда уделяется должное внимание.

Новые заместители в Президиуме Академии наук

Академию наук в 2025 году возглавил Владимир Караник, нынешние кадровые решения по его замам - это формирование новой команды в Президиуме. Президентские месседжи ученые слышали весь последний год: генерировать новые идеи для экономики, давать результат, не отрываться от интересов реального сектора. Статус светил определяется исключительно достижениями.

"Без науки нет развития. Что касается нашей науки, я не скажу, что мы тут загниваем с точки зрения науки. Но то, что дает нам наука, особенно для прикладных направлений, это крайне недостаточно. Вы это прекрасно знаете. То, что нам надо встряхнуть Академию наук, - это факт. Я тоже об этом говорил. Для этого туда и направлен человек относительно молодой, деятельный, который понимает, что от него требуется (речь о председателе Президиума НАН Владимире Каранике - прим. ред.)", - отметил глава государства.

"Но один в поле не воин. Ему была поставлена задача найти таких, как вы, - молодых, но опытных, на которых можно опереться. Вместе и вперед!" - напутствовал Александр Лукашенко.

И Виталий Залесский, который будет работать на позиции первого зама председателя, и новый заместитель Алексей Труханов - оба люди не случайные, выкристаллизовывались управленцы в научной среде. Они знают проблемы и чаяния изнутри.

Виталий Залесский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2e4faa1-1b04-4fba-9522-c1314f84cf98/conversions/61f2b000-5ced-4ed3-b514-50c02e832d7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2e4faa1-1b04-4fba-9522-c1314f84cf98/conversions/61f2b000-5ced-4ed3-b514-50c02e832d7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2e4faa1-1b04-4fba-9522-c1314f84cf98/conversions/61f2b000-5ced-4ed3-b514-50c02e832d7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2e4faa1-1b04-4fba-9522-c1314f84cf98/conversions/61f2b000-5ced-4ed3-b514-50c02e832d7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Залесский, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

"Надо изменить определенные управленческие и финансовые механизмы, которые повысили бы эффективность. Это важно. Надо сориентировать наших ученых на промышленность или сельское хозяйство. Тема безопасности сейчас является красной такой нитью, на нее тоже нужно обращать внимание. Поэтому такие задачи поставил Президент. На этом нужно сосредоточиться".

Назначены послы Беларуси в Словакии, Зимбабве и Танзании

Случилась ротация в дипломатическом корпусе. Юрий Николайчик покидает офис белорусского МИД, чтоб уехать в Африку. Теперь он будет руководить дипмиссией Беларуси в Зимбабве.

Минск зашел на континент через Хараре, при этом с практической пользой для местных. Помогли с продовольственной безопасностью, с поставками техники и обучением специалистов.

"Зимбабве - это не географически, а философски вход, ворота в Африку", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что наиболее активно в Африке развивается сотрудничество Беларуси именно с Зимбабве, это дает ощутимые хорошие результаты. "Мы помогли им получить необходимый урожай зерновых (хотя это, наверное, еще половина того, что можно). И они обеспечили себя продовольствием. Потихоньку в здравоохранении, образовании, по другим направлениям двигаемся. Они закупают нашу технику, мы обучаем этих ребят, учим, как на ней работать, передаем технологии. И они это рассказывают по всей Африке", - сказал он.

Отдельно глава государства подчеркнул роль зимбабвийского лидера Эммерсона Мнангагвы: "Главное, что пользующийся авторитетом в Африке президент Мнангагва - это самый лучший наш пропагандист и агитатор. Его слышат, слушают все президенты, он говорит прямо: белорусы нас спасли, они обеспечили нашу продовольственную безопасность".

"С этой точки зрения для нас это ворота", - уточнил Александр Лукашенко. И привел в качестве примера сотрудничество с Мозамбиком, который, находясь рядом с Зимбабве и видя результаты взаимодействия с Беларусью, также выразил заинтересованность в активизации отношений. "Очень хотят, чтобы мы им также помогли. А нам это выгодно. Это побережье, там есть порты, которые надо в порядок привести. Зимбабве не имеет выхода, как и мы, к морю, но через Мозамбик мы запросто можем поставлять свои товары во всю Южную Африку, а может быть, и дальше", - обратил внимание белорусский лидер.

Обращаясь к новому послу, Президент четко обозначил для него приоритеты в работе: "Там надо будет упираться и давать результат".

Юрий Николайчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8d2065d-9103-4311-8e60-3bdd725345ba/conversions/51941956-4bda-4ac9-8b9b-7732f50b3204-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8d2065d-9103-4311-8e60-3bdd725345ba/conversions/51941956-4bda-4ac9-8b9b-7732f50b3204-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8d2065d-9103-4311-8e60-3bdd725345ba/conversions/51941956-4bda-4ac9-8b9b-7732f50b3204-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8d2065d-9103-4311-8e60-3bdd725345ba/conversions/51941956-4bda-4ac9-8b9b-7732f50b3204-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Николайчик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Зимбабве:

"Африка открывается. Она старается уйти от монозависимости, от определенного поставщика инвестиций. Африка пытается индустриализировать свою экономику. В этой связи есть вещи, которые мы можем предложить, которые уже эффективно в Африке работают, которые востребованы. Это поставки техники и механизация сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, образование и здравоохранение. Я уверен, что к ним можно будет добавить дополнительные компоненты, учитывая то, что страны Африки активно вкладываются в том числе в новые технологии и цифровизацию".

Белорусское посольство в Словакии возглавил Игорь Фисенко. Несмотря на абсурдные европейские санкции, Братислава надеется на рестарт сотрудничества с Беларусью. Даже о возможном визите премьера Роберта Фицо шла речь в ходе неформального общения лидеров в Пекине.

"Что касается Словакии, дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также заметил, что с Робертом Фицо у них сложились добрые отношения. Политики встречались, обсуждали многие проблемы. "Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни", - охарактеризовал премьер-министра Президент Беларуси.

Прагматику и дружественный настрой в Беларуси оценили. Год назад вернулся словацкий посол Йозеф Мигаш, известный свой принципиальной позицией. Назначение нашего дипломата - хороший сигнал для адекватных в Европе.

Игорь Фисенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8840eeb1-392c-4a9c-871d-a79b635dcb6e/conversions/7e590101-62db-49e7-abf2-1c29e7caa18d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8840eeb1-392c-4a9c-871d-a79b635dcb6e/conversions/7e590101-62db-49e7-abf2-1c29e7caa18d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8840eeb1-392c-4a9c-871d-a79b635dcb6e/conversions/7e590101-62db-49e7-abf2-1c29e7caa18d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8840eeb1-392c-4a9c-871d-a79b635dcb6e/conversions/7e590101-62db-49e7-abf2-1c29e7caa18d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Фисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Словакии:

"Это назначение свидетельствует о том, что Беларусь никогда не уходила и не уходит из Европы. Мы всегда готовы на дружбу и сотрудничество ответить взаимностью. После определенного перерыва нужно будет наладить работу, погрузиться в тему экономики, политических контактов. К сожалению, ограничения, которые ввел Европейский союз, накладывают большой отпечаток на наше сотрудничество. Но, тем не менее, остаются области, в которых мы можем работать? - это и продовольствие, и здравоохранение, и образование".

По итогам кадрового дня новый ректор согласован в Белорусскую академию искусств. Ее возглавит Анастасия Колосовская. Перманентно бурлящая творческая среда должна не закипать, а созидать.

"Думаю, что в перспективе мы можем получить хороший результат. Только чтобы там по-настоящему, исходя из опыта проректорской работы, управляла этим коллективом. Знаешь, он непростой, все творцы, как архитекторы. Все понимают, все все знают. Это в Министерстве иностранных дел и в культуре (так обычно бывает. - Прим. ред.). Только надо понимать, что есть еще жизнь, которая нас часто корректирует и в искусстве, творчестве, и в иностранных делах", - отметил Президент.

Кадровые решения для местной вертикали

Приняты решения по местной вертикали. В Бресте в двух администрациях районов новые руководители. Александр Лукашенко обещал побывать в областном центре в 2026 году. На юге как всегда первыми встречают весну.

"Работники МЧС правильно делают, что готовятся к паводкам. Снег все-таки побольше выпадал. Но его будет не много. Он утрамбовался. Оттепель, которая появилась в конце февраля - начале марта, она его на место поставила. Он утрамбовался и большого снега нет", - сказал глава государства.

Говоря о Брестском регионе, Президент отметил, что там уже остается совсем немного снега, а местами он и вовсе уже полностью сошел. "Сеять начнем очень рано, и брестчанам тоже надо будет к этому подключаться исходя из тех задач, которые мною поставлены были в субботу перед минчанами. Это всех касается - шефская помощь", - подчеркнул белорусский лидер.

"Без вас, без города мы не обойдемся. Вы позабирали из села всю рабочую силу фактически. Теперь надо где-то подключаться и помогать. Это надо делать вовремя", - сказал Александр Лукашенко.

Президент о подходах в наведении порядка на селе

Сразу два новых лица согласованы в региональной вертикали - это главы Столинского и Логойского районов, в котором 28 февраля был Александр Лукашенко.

Впечатление Президента двойственное - с одной стороны, подходы к сохранению животных позволили свести потери к минимуму, с другой, хватает бардака и бесхозяйственности.

"Но, как всегда, у нас на селе в отдельных хозяйствах порядка нет. Нам нужен порядок. И в этом году, это касается не только Логойска, нам надо навести порядок", - сказал Президент.

"Как я уходящему председателю сказал: комплекс там построили, все зачистили. Если надо, попроси у губернатора людей - он из промышленности даст (в рамках шефской помощи. - Прим. ред.). Подмели, выстроили, сделали. Руководителю (сельхозпредприятия. - Прим. ред.) показал - распишись. Расписался. Вот так должно быть. Никуда не денемся. Нужен контроль", - обозначил требуемый подход глава государства.

"Сказать, что у нас частные, фермерские хозяйства в этом отношении рванули… Ничего подобного. Есть хорошие фермерские хозяйства, результат дают. Но порядка такого нет. Поэтому это общая беда", - добавил Александр Лукашенко.

Сергей Зубель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/585f05ee-39dd-4bff-8507-bd7a838ae15e/conversions/c699a40b-43dd-470c-9fb7-7fe1f197a869-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/585f05ee-39dd-4bff-8507-bd7a838ae15e/conversions/c699a40b-43dd-470c-9fb7-7fe1f197a869-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/585f05ee-39dd-4bff-8507-bd7a838ae15e/conversions/c699a40b-43dd-470c-9fb7-7fe1f197a869-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/585f05ee-39dd-4bff-8507-bd7a838ae15e/conversions/c699a40b-43dd-470c-9fb7-7fe1f197a869-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Зубель, председатель Логойского райисполкома:

"Если есть грамотные специалисты и исполнители, работники всех видов деятельности (животноводы, механизаторы), результат не заставит себя ждать".

Без государственного плеча аграрии не остаются, но тренд на самостоятельность и ответственность наметился явный. Задача государства - создать условия для жизни и работы.

"Мы определились, где агрогородки, как их развивать, как строить. Будем упор делать на агрогородки. Там будем строить арендное жилье для того, чтобы у вас были зоотехники и ветеринары. Всем, чем можем, мы будем помогать вам и поддерживать, но чтобы вы не думали, аграрии, что мы постоянно будем вас, как в народе говорят, няньчить и носить на руках. Этого не будет. Это - предпринимательство, бизнес, производство. Вы должны сами зарабатывать", - заявил Александр Лукашенко.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e845575-5ac8-426c-b39c-259a5836e730/conversions/6213ffd2-62f5-49b9-9b1a-52bd1c97ba40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e845575-5ac8-426c-b39c-259a5836e730/conversions/6213ffd2-62f5-49b9-9b1a-52bd1c97ba40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e845575-5ac8-426c-b39c-259a5836e730/conversions/6213ffd2-62f5-49b9-9b1a-52bd1c97ba40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e845575-5ac8-426c-b39c-259a5836e730/conversions/6213ffd2-62f5-49b9-9b1a-52bd1c97ba40-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент пояснил, что не должно быть перекосов, когда та или иная сфера производства в АПК получает большее развитие на фоне дотаций. "Сейчас все увидели: "Молоко - это проще, и дотации тут - это рентабельно. А откорм бычков и так далее - это не рентабельно, это нам не интересно", - привел пример глава государства.

"Надо прийти к тому, чтобы мы, посмотрев за последнее время по каждому хозяйству, сколько мы их там дотировали, - отдали руководителю и пусть они под контролем председателей райисполкомов тратят эти деньги. В целом, может быть, отдавать им эти дотации, за счет которых мы поддерживаем село. И пусть они разбираются", - предложил глава государства.