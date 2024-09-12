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Идеальный будущий Президент Беларуси. Какой он, рассказал Лукашенко
Глава государства Александр Лукашенко поделился своими размышлениями об идеальном будущем Президенте и о том, кто мог бы им быть. Об этом шла речь на встрече в БГУИР со студентами технических вузов, сообщает БЕЛТА.
"Не хочу никого обидеть, не хочу себя тут приподнять. Помните, я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных моментов, свойств и качеств Президента, то ты даже не суйся в эту сферу, - сказал глава государства. - Я много сейчас думаю, естественно, переходный период, понимаю, что кто-то придет после меня, будет руководить страной. Плохо, хорошо… Это вы потом оцените, сравнивая. Все познается в сравнении. И я думаю: вот они все президенты у нас на глазах. У вас меньше, а у меня-то они все на глазах, начиная от вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями парламента нашего. Вот они все на глазах".
Вместе с тем Александр Лукашенко признался, что не может посоветовать какого-то конкретного человека, если бы его об этом спросили. "Четно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества соединить, уникальный бы был человек и идеальный бы был президент", - поделился белорусский лидер.
Но главное, подчеркнул Александр Лукашенко, - это опыт: "В последнее время я назначил много относительно молодых руководителей, высших должностных лиц. Надо, чтобы были молодые люди. Но думаю о том, чтобы они прошли какие-то ступени. И мой опыт, моя жизнь президентская позволили мне этих людей увидеть в деле. Они выросли у меня на глазах. И, назначая, я понимаю, что у того или иного человека есть опыт. Знания необходимы. Они являются базой, фундаментом, на который ложится ваш опыт".
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