Известные фамилии, неожиданные рокировки. Лукашенко провел первый после инаугурации кадровый день

Кадровые изменения в Администрации Президента, Национальном банке и диппредставительствах Беларуси за рубежом. Глава государства принял ряд решений. Новые люди придут в руководство областей и районов. Глобальная цель - повышение уровня жизни. О развитии регионов Президент говорил и во время инаугурации - это критически важная задача на ближайшие 5 лет.

Что касается изменений в диппредставительствах, Бразилия, Эмираты и Ватикан получили новых послов. Это неполный список. Чем займутся наши представители? Какие ставят перед собой цели?

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Большой кадровый день во Дворце Независимости начался с изучения журналистами длинного списка новых кадров. Всего 26 фамилий: дипломаты, председатели исполкомов, главы администраций, руководители предприятий и университетов. Слово "большой" в описании этого дня оказалось абсолютно оправданным. Начали с глав предприятия и руководителей исполкомов. Новый мэр у Могилева, причем явно понимающий ситуацию. До этого Сергей Чертков был здесь же директором "Могилевлифтмаша". Предприятие оставляет в хорошем состоянии, но Президент все-таки уточнил.

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"Говорят, что директора сейчас крепко держатся за заводскую трубу. Оказывается, нет. Или тебя там "наклонили", заставили?" - спросил Александр Лукашенко.

"Нет. Поступило предложение. Я все взвесил и решил, что это будет правильно и для региона, и для своего личного развития, - заявил Сергей Чертков. - Завод сейчас в нормальном состоянии (за первый квартал ожидается выполнение всех показателей по бизнес-плану). Да, год этот будет непростой, но перспективы отличные, я считаю. Потому что в той же Российской Федерации до 2030 года надо заменить 120 тыс. лифтов плюс новая стройка. Плюс Азербайджан, Монголия, Грузия, Узбекистан - есть где работать. Я думаю, с предприятием будет все хорошо. Могилев тоже динамично развивается в последние годы, и останавливаться нельзя, надо двигаться дальше".

Кадровые перестановки в Бобруйском и Кричевском райисполкомах и Гомельском облисполкоме. Кстати, единственная женщина за столом. Но тут никаких гендерных различий. В белорусском управлении на уровне страны таких акцентов нет. Но Президент высказал личное мнение.

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Президент призвал Ксению Пантюхову, назначенную заместителем председателя Гомельского облисполкома, действовать смелее и признался, что всегда опасается назначать женщин на "большие должности". "Это же бешеная нагрузка. Домой приди и угоди всем, а потом иди на работу, где такой тяжелый груз, особенно в этой пятилетке", - сказал он.

"Сейчас женщины сильные", - заявила Ксения Пантюхова.

"Я знаю. Я рад, что у нас женщины в руководстве, но всегда с сожалением отношусь к ним, потому что это непростая работа", - пояснил глава государства.

Ксения Александровна до этого назначения руководила Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, поэтому на вопрос, над чем будет работать, понятный ответ.

"Диверсификация. Наверное, на сегодняшний день самое главное - это диверсификация рынков при внешней торговле. Если Россия - это уже наш традиционный рынок, то сейчас надо уже, наверное, на рынки Африки, Азии смотреть. Это те рынки, которым мы интересны и которые интересны нам", - сказала новый зампред Гомельского облисполкома.

Что касается глав райисполкомов, Президент задавал вопросы точечно: сколько земли, сколько хозяйств, чем недовольны люди? Отвечали в паре новый назначенец и глава Администрации Президента.

Что касается Бобруйска и района, тоже новые лица. Всего 150 км от Минска, но не так все здорово, как хотелось бы.

Михаил Крицкий, человек, что называется, от земли. Руководил холдингом "Купаловское", в котором делают все: зерно выращивают и стада содержат. В общем, человек, который понимает в управлении большим сельским хозяйством.

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Михаил Крицкий, председатель Бобруйского райисполкома:

"Я думаю, что основная задача будет все-таки сохранить кадровый потенциал в районе, привлекать новые кадры, укреплять молодыми специалистами, ну и заниматься инвестиционными проектами, чтобы выйти на новый, более качественный уровень развития района. Также будем стремиться к тому, чтобы население, скажем так, жило на более высоком уровне. Будем повышать качество жизни людей в регионе".

Общий посыл главы государства - смелее и динамичнее. Полномочия у всех - не просто на бумаге.

"Эта пятилетка будет непростой, потому что сжимается, съежился фактически наш основной российский рынок. Не скажу сегодня, что у нас некуда идти. У нас есть куда, только надо шевелиться. Двери мы открыли не только в направлении России и Китая. Огромный интерес сегодня - Индонезия, Мьянма, Северная Корея уже просит у нас определенный объем нашей продукции. В Африке ждут: "Когда, когда?" Мы все кричали: "Они не могут рассчитаться, расчетов нет". Кто хочет работать, тот находит и взаиморасчеты с ними. В Амане мы недавно были. Древесины у них нет, продукты питания им нужны. Я даже им предложил: "Давайте, вы возьмите Витебскую область. Они будут производить для вас и продукты питания, и деревообработку организуйте". Недавно были их представители, - рассказал Александр Лукашенко.

Утвердил Президент назначение и новых глав администраций районов Минска. Директором киностудии "Беларусьфильм" стал Дмитрий Семенов, сменилось руководство и в Белорусском государственном университете транспорта.



Отдельно Александр Лукашенко обратился к Артему Шегедевичу. Сегодня его назначили главой администрации Фрунзенского района столицы. До этого он занимал пост ректора Белорусской государственной академии авиации.

"Мы всегда гордились тем, что мы можем готовить хороших пилотов, наших летчиков, особенно гражданской авиации. Россияне нам в этом плане всегда завидуют. Поэтому замена должна быть", - подчеркнул Президент.

Кроме этого, новые лица пришли в Управляющую компанию холдинга "Белорусская стекольная компания". Сменился состав заместителей в Национальном статистическом комитете. Пока журналисты задавали вопросы назначенцам в пресс-центре, Президент уже в своем кабинете продолжил утверждать кадры по администрации и дипкорпусу.

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Матусевич Дмитрий Феофанович представляется на должность заместителя главы Администрации Президента Республики Беларусь. Егоров Александр Андреевич - на должность первого заместителя председателя правления Национального банка Республики Беларусь.

Самая опасная должность у Дмитрия Матусевича. Заместитель главы Администрации Президента звучит опасно, ответственно. Президент это только подтвердил.

"Здесь работа не тяжелее, чем нынешняя твоя, но горячая сковородка, как я говорю. Все непросто", - уверен белорусский лидер.

Сам экс-замминистра по экономике был готов во всех смыслах. Во-первых, это не первый раз. Работа вторым человеком рядом с Дмитрием Крутым. А во-вторых, оберег. Уже наработанная принципиальность.

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Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"По работе в правительстве, и как бывший замминистра экономики, и как председатель Госкомимущества я имею определенные компетенции, наработки и опыт. И уверен, что конструктивное взаимодействие на благо страны, на экономический рост у нас сложится с госорганами".

С такой же должности дальше в этом блоке назначений ушел первый заместитель председателя Нацбанка Александр Егоров. Он и пришел в Администрацию Президента со среды банкиров. И вот возвращается уже в регулятор этими самыми банкирами.

Глава Нацбанка сегодня Роман Головченко, совсем недавний председатель белорусского правительства. Плюс Егоров, плюс первый вице-премьер Снопков. Сильные экономисты, как уже говорил Президент, получается очень серьезная команда именно по экономике.

Что касается экономики внешнего контура, в МИД по кадровым назначениям 27 марта тоже было горячо. Анатолий Бубен теперь Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове. Андрей Андреев из Китая переезжает в другую часть света. Он возглавит наше посольство в Бразилии. Новый заместитель у Максима Рыженкова. На должность согласован Игорь Секрета. Юрий Амбразевич, до сегодня занимавший этот пост, назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси при Святом Престоле.

Игорь Белый будет представлять интересы нашей страны в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте по совместительству.

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Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ и по совместительству в Кувейте:

"Я буду работать и в логистике, и с финансами. В Эмиратах и в Беларуси реализуются инвестиционные проекты. Этому направлению будет уделено значительное внимание моей всей работы. Каждый посол, куда-то уезжая, ставит для себя какие-то задачи на первый год, на всю каденцию. Я не буду вам говорить мои задачи, потому что я считаю, что они должны быть привязаны к Земле, и я должен туда приехать и их скорректировать. Новое направление, которое, я считаю, будет очень перспективным, - это искусственный интеллект. Эмираты заявили, что в 2031 году будут номером один в мире по развитию искусственного интеллекта. Для нас это очень хорошая возможность. У нас очень добрые отношения, и я думаю, что отторжения точно не будет".