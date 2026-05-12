Кадровый день для юга Беларуси: Лукашенко назначил руководителей Гомеля, БМЗ и Мозырского района

12 мая во Дворце Независимости прошел кадровый день. Все решения Президента Беларуси Александра Лукашенко касались юга страны - Гомельской области и непосредственно областного центра. Там Руслан Пархамович назначен новым мэром. На Белорусский металлургический завод определен новый директор - Александр Сакович. А Мозырский райисполком возглавит Александр Веремеев.

Александр Лукашенко в этот день много говорил о системных подходах. Новые руководители зарекомендовали себя на прежних должностях. Все это было в поле зрения главы государства.

Далее работа по такому же принципу: без каких-то скидок на обстоятельства и расчета на финансовые вливания. Надо принимать грамотные решения, чтобы поднять промышленность, серьезно заниматься экспортом и улучшить качество жизни людей. Предстоит еще много сделать для социальной сферы.

Руслан Пархамович - новый мэр Гомеля

Руслан Пархамович работал в правительстве, бывший министр архитектуры и строительства. Чуть более года занимал пост помощника Президента - инспектора по Гомельской области, теперь будет отвечать за центр - он новый мэр Гомеля.

Руслан Пархамович, председатель Гомельского горисполкома:

"Предложили эту должность, наверное, учитывая то, что я больше расположен к практической деятельности. Пробовался в разных ипостасях, но работал в поле. Такая работа, наверное, для меня удобнее. Я достаточно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе нашей страны, вижу, что есть перспективы для города. Нужно позаниматься коммуналкой, стройкой и здравоохранением с образованием. Поэтому есть опорные точки, но резервов у города достаточно".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Гомель - это действительно крупнейший город страны, если не учитывать столицу, город Минск. Красивый город. Немало там сделали в последнее время для того, чтобы он смотрелся. Воды там хватает. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону, тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Только вперед".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Руслан Пархамович поработал помощником в регионе, поэтому знает, проблемные вопросы - смежные. А любителям поискать конспирологию в каждом кадровом назначении главы государства такое точно понравится.

Так почему же Руслан Пархамович из помощника по Гомельской области стал мэром центра? Неужели в самом городе все так плохо? Руслан Пархамович спешит всех успокоить: "Я думаю, что дело не в Гомеле, а скорее, дело во мне как в специалисте. И, откровенно говоря, о чем я и докладывал главе государства, мне ближе практическая работа непосредственно с людьми - в коммунальном хозяйстве, строительстве, транспорте, т. е., то, что обеспечивает комфортное проживание граждан. Поэтому здесь характеризовать Гомель с плохой стороны я точно не буду. Город самый крупный в стране, не считая столицы, динамично развивается. Я думаю, что вы все посещали Гомель, видели, насколько он красив, какой у него прекрасный туристический потенциал, поэтому улучшению нет предела. Вот этим мы и займемся: будем пробовать еще краше его делать, стабильнее с экономической точки зрения и комфортным для проживания граждан".

Руслан Пархамович, председатель Гомельского горисполкома

Александр Веремеев теперь председатель Мозырского райисполкома

Еще одно назначение для Гомельской области: Мозырский райисполком возглавил Александр Веремеев. Пару лет назад его крутой взлет по карьерной лестнице определил сам глава государства.

В августе 2024 года Александр Веремеев возглавлял сельхозпредприятие "Полесье-Агроинвест". Александр Лукашенко тогда приехал с командировкой на Гомельщину, разговор шел о Петриковском районе, нюансах культуры земледелия, сохранности техники. Подходы руководителя и результаты его предприятия Президента тогда зацепили. Новую должность Веремеев получил в тот же день - возглавил Петриковский район. А теперь будет руководить Мозырским.

"Голова не закружится от таких взлетов у тебя? Потому что ты как-то быстро в последнее время по этой карьерной лестнице поднимался, но заслуженно. Самое главное: у тебя за плечами опыт работы хороших предприятий. В сельском хозяйстве "Полесье-Агроинвест" - это же неплохое предприятие, но при тебе добавляло, когда ты был руководителем. Меня подкупает то, что ты вникал в производство. Ты - системный человек. По крайней мере в Петриковском районе я видел это и чувствовал. У Мозырского района большие масштабы - это гигантский район, большая промышленность. Придется видеть и промышленные предприятия. Несмотря на то что они, может быть, республиканского подчинения, но там чужих нет предприятий, там все твои будут. Поэтому я очень надеюсь, что твой характер, такая полесская упертость по-настоящему позволят нам и на республиканском уровне сработать так, как следует", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент назначил нового директора БМЗ

Новым директором на металлургическом заводе стал Александр Сакович. Знаком со спецификой работы предприятия, одно время был заместителем гендиректора БМЗ. На предприятие уходит с должности начальника управления промышленной политики аппарата Совета министров. В нагрузку по факту получает сразу 5 предприятий и еще 1 сельскохозяйственного профиля.

"Ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет. Тем более - начальник управления правительства. Т. е. отвечаешь в том числе и за это направление. И металлургический завод наш, БМЗ, - это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать, - напутствовал белорусский лидер. - Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать - это уже твое дело".

Факт БМЗ - одно из крупнейших предприятий металлургической отрасли страны. Объемы выпуска металла сейчас достигают более 2,5 млн т. Предстоит серьезно поработать над стратегией диверсификации экспорта, чтобы продукция не оставалась на складах.

Александр Сакович, генеральный директор ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания":

"БМЗ - это экспортно ориентированное предприятие. С учетом санкций, которые были введены в 2022 году, европейские рынки стали недоступны для предприятия, поэтому в настоящее время сконцентрированы экспортные отгрузки на рынок Российской Федерации (это порядка 80 % в структуре продаж предприятия). И более того, дополнительные альтернативные рынки требуют проработки и диверсификации - это и выход на рынок СНГ и других стран".

Александр Сакович, генеральный директор ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"

И 3 человека получили сегодня новые должности в рабочем порядке, не заходя в кабинет к Президенту. Александр Шундрик согласован главой государства на должность начальника главного управления кадровой политики Администрации Президента. Алексей Юрий согласован членом Гродненского облисполкома. Владимир Матусевич - замначальника главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России.