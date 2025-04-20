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Что сказал Лукашенко по поводу привлечения в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на тему привлечения в Беларусь трудовых мигрантов, в том числе из Пакистана, сообщает БЕЛТА.
Глава государства таким образом откликнулся на одну из тем, которая обсуждается на просторах интернета после его переговоров с лидерами Пакистана: "Был такой разговор, они обратились к нам по поводу трудовых ресурсов, которые у них в избытке, а у нас не хватает".
Александр Лукашенко констатировал, что проблемы с трудовыми ресурсами существуют во многих странах и регионах, в том числе в Европейском союзе, России. "Естественно, как Европейский союз, Россия, так и, наверное, нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди из других стран. И прежде всего стран азиатских. На переговорах с пакистанцами мы договорились о том, что мы выработаем соответствующую программу, которая будет утверждена межправительственным соглашением. То есть нужно выработать механизм, чтобы не произошло так, как нас сегодня и наш народ пытаются пугать", - сказал Президент.
Он констатировал, что просто на этой теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество. При этом Александр Лукашенко напомнил свой тезис о том, что производительность труда в Беларуси пока в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе. "Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов, - отметил белорусский лидер. - Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно".
"Если мы хотим сохранить свою страну, сохранить наш народ, быть суверенными, независимыми, строить Музей истории белорусской государственности и нашего народа и любоваться, какими мы были и сколько веков мы живем, в основе должна лежать экономика. А это - люди. Если мы хотим работать, управлять процессами, никакого страха нет, что к нам приедут (мигранты из других стран. - Прим. БЕЛТА). Из тысячи человек будут у нас, допустим, 60 или 100 человек иностранцев. Это нормальная практика, - подчеркнул белорусский лидер. - А вообще у нас трудовых ресурсов в общем-то достаточно. А где не хватает, мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле - белорусской земле. Из любой страны. Тех, кто захочет работать".
Глава государства при этом отметил, что мигранты из разных стран должны быть рассредоточены по территории Беларуси. Акцент также будет делаться на приглашении приезжать сразу семьями.