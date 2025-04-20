Что сказал Лукашенко по поводу привлечения в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на тему привлечения в Беларусь трудовых мигрантов, в том числе из Пакистана, сообщает БЕЛТА.

Глава государства таким образом откликнулся на одну из тем, которая обсуждается на просторах интернета после его переговоров с лидерами Пакистана: "Был такой разговор, они обратились к нам по поводу трудовых ресурсов, которые у них в избытке, а у нас не хватает".

Александр Лукашенко констатировал, что проблемы с трудовыми ресурсами существуют во многих странах и регионах, в том числе в Европейском союзе, России. "Естественно, как Европейский союз, Россия, так и, наверное, нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди из других стран. И прежде всего стран азиатских. На переговорах с пакистанцами мы договорились о том, что мы выработаем соответствующую программу, которая будет утверждена межправительственным соглашением. То есть нужно выработать механизм, чтобы не произошло так, как нас сегодня и наш народ пытаются пугать", - сказал Президент.

Он констатировал, что просто на этой теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество. При этом Александр Лукашенко напомнил свой тезис о том, что производительность труда в Беларуси пока в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе. "Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов, - отметил белорусский лидер. - Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно".

"Если мы хотим сохранить свою страну, сохранить наш народ, быть суверенными, независимыми, строить Музей истории белорусской государственности и нашего народа и любоваться, какими мы были и сколько веков мы живем, в основе должна лежать экономика. А это - люди. Если мы хотим работать, управлять процессами, никакого страха нет, что к нам приедут (мигранты из других стран. - Прим. БЕЛТА). Из тысячи человек будут у нас, допустим, 60 или 100 человек иностранцев. Это нормальная практика, - подчеркнул белорусский лидер. - А вообще у нас трудовых ресурсов в общем-то достаточно. А где не хватает, мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле - белорусской земле. Из любой страны. Тех, кто захочет работать".