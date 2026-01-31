3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла дружину Гродненской области
Когда на кону больше чем просто победа: в Республиканской хоккейной лиге 31 января случилось принципиальное противостояние. Команда Президента Беларуси принимала хоккеистов-любителей из Гродненского региона.
В турнирной таблице дружины разделял всего 1 балл. Гости были полны решимости нивелировать свое отставание. Гродненская команда свою задачу начала выполнять уже на старте первого периода и повела в счете, забросив две безответные шайбы.
Однако закрепить это преимущество гостям не удалось, и на первый перерыв хозяева уходили, ведя по счету 5:2. Вторая 20-минутка получилась равной, а в третьей вновь увереннее на льду действовала команда Президента (10:5 - победа действующих чемпионов турнира).
Одну из шайб в заключительной трети матча в ворота соперника отправил Александр Лукашенко.
Илья Шинкевич, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:
"Принципиальный матч, поэтому настраивались только на победу. Команда Гродненской области хорошо начала в активный хоккей, допустили две ошибки, пропустили, но поняли, что надо исправляться, добавили, начали играть в свою игру и исправили ситуацию. Атмосфера замечательная, зрители поддерживают, на каждый момент бурно реагируют, так что очень приятно играть при такой поддержке".
Дмитрий Амброжейчик, нападающий хоккейной команды Гродненской области:
"Очень классная атмосфера, давно такого не ощущал, соскучился, так сказать, поэтому классно. Всегда, когда приезжаешь в полные трибуны, независимо за кого болеешь, все равно это атмосферно, интересно и классно".
Команда главы государства с семью баллами возглавляет турнирную таблицу, но соперники расслабляться не позволяют. У идущей на второй позиции сборной Минской области всего на 1 балл меньше, оттого и растет интрига текущего розыгрыша на радость болельщикам.