Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла дружину Гродненской области

Когда на кону больше чем просто победа: в Республиканской хоккейной лиге 31 января случилось принципиальное противостояние. Команда Президента Беларуси принимала хоккеистов-любителей из Гродненского региона.

В турнирной таблице дружины разделял всего 1 балл. Гости были полны решимости нивелировать свое отставание. Гродненская команда свою задачу начала выполнять уже на старте первого периода и повела в счете, забросив две безответные шайбы.

Однако закрепить это преимущество гостям не удалось, и на первый перерыв хозяева уходили, ведя по счету 5:2. Вторая 20-минутка получилась равной, а в третьей вновь увереннее на льду действовала команда Президента (10:5 - победа действующих чемпионов турнира).

Одну из шайб в заключительной трети матча в ворота соперника отправил Александр Лукашенко.

Илья Шинкевич, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

"Принципиальный матч, поэтому настраивались только на победу. Команда Гродненской области хорошо начала в активный хоккей, допустили две ошибки, пропустили, но поняли, что надо исправляться, добавили, начали играть в свою игру и исправили ситуацию. Атмосфера замечательная, зрители поддерживают, на каждый момент бурно реагируют, так что очень приятно играть при такой поддержке".

Илья Шинкевич, защитник хоккейной команды Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdfabacc-687e-421c-9018-90c148544ebc/conversions/8a59feec-6558-44a4-80a9-987bd0fee10b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdfabacc-687e-421c-9018-90c148544ebc/conversions/8a59feec-6558-44a4-80a9-987bd0fee10b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdfabacc-687e-421c-9018-90c148544ebc/conversions/8a59feec-6558-44a4-80a9-987bd0fee10b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdfabacc-687e-421c-9018-90c148544ebc/conversions/8a59feec-6558-44a4-80a9-987bd0fee10b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Амброжейчик, нападающий хоккейной команды Гродненской области:

"Очень классная атмосфера, давно такого не ощущал, соскучился, так сказать, поэтому классно. Всегда, когда приезжаешь в полные трибуны, независимо за кого болеешь, все равно это атмосферно, интересно и классно".

Дмитрий Амброжейчик, нападающий хоккейной команды Гродненской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36327133-3ba4-40b3-8058-df0f334ffae1/conversions/e43cf5ec-fc42-4ad9-adcd-deb13dd9679a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36327133-3ba4-40b3-8058-df0f334ffae1/conversions/e43cf5ec-fc42-4ad9-adcd-deb13dd9679a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36327133-3ba4-40b3-8058-df0f334ffae1/conversions/e43cf5ec-fc42-4ad9-adcd-deb13dd9679a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36327133-3ba4-40b3-8058-df0f334ffae1/conversions/e43cf5ec-fc42-4ad9-adcd-deb13dd9679a-xl-___webp_1920.webp 1920w