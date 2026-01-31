Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла дружину Гродненской области

Когда на кону больше чем просто победа: в Республиканской хоккейной лиге 31 января случилось принципиальное противостояние. Команда Президента Беларуси принимала хоккеистов-любителей из Гродненского региона.

В турнирной таблице дружины разделял всего 1 балл. Гости были полны решимости нивелировать свое отставание. Гродненская команда свою задачу начала выполнять уже на старте первого периода и повела в счете, забросив две безответные шайбы.

Однако закрепить это преимущество гостям не удалось, и на первый перерыв хозяева уходили, ведя по счету 5:2. Вторая 20-минутка получилась равной, а в третьей вновь увереннее на льду действовала команда Президента (10:5 - победа действующих чемпионов турнира).

Одну из шайб в заключительной трети матча в ворота соперника отправил Александр Лукашенко.

Илья Шинкевич, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

"Принципиальный матч, поэтому настраивались только на победу. Команда Гродненской области хорошо начала в активный хоккей, допустили две ошибки, пропустили, но поняли, что надо исправляться, добавили, начали играть в свою игру и исправили ситуацию. Атмосфера замечательная, зрители поддерживают, на каждый момент бурно реагируют, так что очень приятно играть при такой поддержке".

Илья Шинкевич, защитник хоккейной команды Президента Беларуси

Дмитрий Амброжейчик, нападающий хоккейной команды Гродненской области:

"Очень классная атмосфера, давно такого не ощущал, соскучился, так сказать, поэтому классно. Всегда, когда приезжаешь в полные трибуны, независимо за кого болеешь, все равно это атмосферно, интересно и классно".

Дмитрий Амброжейчик, нападающий хоккейной команды Гродненской области

Команда главы государства с семью баллами возглавляет турнирную таблицу, но соперники расслабляться не позволяют. У идущей на второй позиции сборной Минской области всего на 1 балл меньше, оттого и растет интрига текущего розыгрыша на радость болельщикам.

